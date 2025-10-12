自由電子報
藝文 > 即時

台中萬和宮舉辦賴明杭夫妻攝影聯展 記錄世界及生態的瞬間美麗

2025/10/12 18:03

〔記者黃旭磊／台中報導〕國慶連假期間，台中市萬和宮麻芛文化館舉辦退休校長賴明杭伉儷攝影聯展。賴明杭是太平區新光國中創校校長，2005年從光正國中退休後，擔任更生人輔導志工，曾兩度獲總統召見，專攻鳥類攝影，有「綠繡眼攝影達人」稱號，即日起展至明年元月4日，與夫人林麗月攜手展出攝影作品。

國中退休校長賴明杭伉儷攝影聯展於萬和宮創意藝廊開展，萬和宮今天表示，展出「台灣民俗及手工行業、綠繡眼生態史及風景類」55件主題作品，賴明杭另挑選14件菁華作品，部分照片中英對照說明，計畫明年8月前往美國亞利桑那州政府首都博物館展出。

民進黨立委何欣純、南屯區長林秋萬、前行政院文建會副主任委員洪慶峰、前台中縣政府教育局長王銘煜陸續於連假期間參觀，何欣純說，賴明杭退休後從事攝影，找到人生另一春，走遍各海內外，記錄世界及生態的瞬間美麗，通通帶回台灣與同胞分享。

萬和宮董事長蕭清杰說，賴明杭校長拍攝沒落手工藝，獨到人文關懷角度，也拍下台灣綠繡眼生態史，還有難得一見的鋼烤裱框，推薦民眾親自到場才能感受。

賴明杭擅拍綠繡眼，在中台灣享有「綠繡眼攝影達人」美譽，畫面從綠繡眼下蛋、孵蛋、白天覓食、雨天覓食、爭奪地盤、隔年換毛、求偶、交配、族群壯大等過程，花了10年拍攝，紀錄相當珍貴。

賴明杭逐一為民眾解說獲得國際攝影獎金牌的「曲荷—嬌點」及高美濕地作品，賴明杭說，精彩照片須兼顧光影、色彩、線條，點線面、前中後、上中下及感光度等細節，用心才能拍到好照片。

