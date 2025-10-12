衛福部基隆醫院見證百年醫療史 最快2026年登錄歷史建築

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市最快明年（2026年）將再增一座歷史建築。位於信二路上的「衛生福利部基隆醫院行政大樓」，經文資委員日前審議後決議，登錄為歷史建築，預計最快2026年完成程序，可望成為基隆市府登錄第30處歷史建築。衛生福利部基隆醫院表示，將配合辦理。

基隆市府第29個登錄為歷史建築的是2021年通過的基隆中學校官舍，在前一個是基隆市中山區仁安街的港務局宿舍；根據基隆市文化觀光局官網資料顯示，目前不含明年登錄為歷史建築的衛生福利部基隆醫院行政大樓，一共有29個歷史建築，包含基隆市政府大樓、基隆築港殉職者紀念碑、海港大樓、陽明海洋文化藝術館、正濱漁會大樓等歷史建築。

基隆醫院行政大樓前身為日治時期總督府基隆醫院廳舍棟，明治3○年（1897年）創立後借用寺廟空間，直至明治33年（1900年）才興建獨立的院舍建築。

基隆醫院依文化資產保存法規定，提報文化資產價值評估，基隆市文化觀光局2025年2月10日召開審議會後，決議將基隆醫院行政大樓登錄為歷史建築，文觀局7月30日收到文化部文化資產局來函，指會議記錄部分事項仍須補正及修正。

文觀局副局長鄭鼎青今天（12日）表示，文觀局已於9月30日針對補正程序召開會議，待基隆市長謝國樑批准後，市府將發函給文資局，審查相關程序是否合乎法令，預計最快2026年將基隆醫院行政大樓列為歷史建築。

