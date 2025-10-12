自由電子報
自由藝文
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

童年深藏父親抽屜的神祕符碼 文化部長李遠今天解密

2025/10/12 18:08

文化部在下賓朗部落辦理「114年度重要傳統工藝保存者」授證典禮，由文化部長李遠親頒授認定證書予孫菊花。（記者黃明堂攝）文化部在下賓朗部落辦理「114年度重要傳統工藝保存者」授證典禮，由文化部長李遠親頒授認定證書予孫菊花。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕文化部正式登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」為重要傳統工藝，並認定台東下賓朗部落孫菊花為技藝保存者，授予「人間國寶」榮銜。文化部長李遠今天親自到部落，將證書頒給孫菊花，這也是文化部首次將此種授證儀式移師到部落舉辦，展現對部落傳統文化的推崇。李遠看到孫菊花的作品，勾起童年回憶，解密了父親抽屜中的神祕符碼。

88歲的孫菊花目前族內少數仍持續織布且授徒的耆老，至今仍每日織布、教學不輟。她自李遠手中接下認定證書，也感謝長輩的教導及部落族人的支持。

文化部到台東下賓朗部落辦孫菊花人間國寶授證典禮。（記者黃明堂攝）文化部到台東下賓朗部落辦孫菊花人間國寶授證典禮。（記者黃明堂攝）

頒贈典禮在前監察院副院長孫大川家前廣場舉辦，李遠說，自己與孫大川熟識已久，但第一次來這裡。自己70多歲了，這次來這裡，找到了童年深藏在父親抽屜裡的神祕符碼。他說，小時候第一次看到原住民的圖案是爸爸從抽屜拿出來的，都是織布的顏色，爸爸告訴他這些是日本人到台灣部落採集的織布，其中一塊最亮的是黃、綠、橘紅等色，爸爸說這是卑南族的，這是他第一次聽到卑南族的名字，這些布後來捐給台灣博物館，他們說非常珍貴。

孫菊花的編織作品令李遠找到了童年神秘符碼。（記者黃明堂攝）孫菊花的編織作品令李遠找到了童年神秘符碼。（記者黃明堂攝）

直到今天到部落看到孫菊花的作品，跟小時候看到的一模一樣，他相當熟悉，也問了孫菊花很多問題，就像來朝聖一般，解開童年神秘符碼，台灣的文化也就是從原住民文化開始，卑南族人口雖然只有1萬多人，但在編織、文學、音樂等多方面，相當優秀。

文化部表示，將與孫菊花持續合作，強化部落文化在地扎根，期盼透過保存者的專業傳承，使台灣的傳統工藝能夠一代代延續下去，彰顯台灣各族群特色與文化主體性。

