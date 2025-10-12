日本最大爵士音樂節台灣專場 2大樂團登橫濱演出

文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右6）、駐橫濱辦事處處長范振國（左5）與許郁瑛（左7）帶領的「Elektrikkkk_5」樂團及蘇聖育（左6）領軍的「台味爵醒」樂團於演後合影。（台灣文化中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「橫濱JAZZ PROMENADE 2025」爵士音樂節，今年適逢橫濱做為日本爵士發源地百年紀念，文化部駐日台灣文化中心與公益財團法人橫濱市藝術文化振興財團合作，首次策劃「台灣爵士音樂日」專場，於11、12日在橫濱演出。

文化部說明，「橫濱JAZZ PROMENADE」音樂節自1993年創辦以來，每年吸引超過10萬人次參與，是日本規模最大的爵士音樂節。文化部長李遠去年拜會横濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司，促成此次合作「台灣爵士音樂日」。

連續2天，包括2組曾於國家兩廳院夏日爵士音樂節演出的台灣爵士樂團，「許郁瑛帶電五重奏」（YuYing Hsu Elektrikkkk 5）與「台味爵醒」（Jazz Awakening!—Taiwan Spirit），登上橫濱紅磚倉庫1號館音樂廳舞台，現場座無虛席。李遠表示，爵士樂象徵自由、即興與多元，是台灣文化精神的縮影。文化部也將持續深化與日本各地文化機構合作，拓展友誼。

