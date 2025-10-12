隋淑芬年過半百才學電影 13680個小時慢燉《五花肉》得大獎

《五花肉》藉由男童視角，經歷父親被誣告入獄、發現母親「以肉易肉」的秘密，帶出60年代白色恐怖的社會現象。（翻攝自台灣國際人權電影節臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕由國家人權博物館首辦的「人權電影獎」，今日在國立中正紀念堂演藝廳頒獎。其中，社會組首獎由隋淑芬執導的《五花肉》獲得，這部由金馬得主與剪輯大師廖慶松親自操刀，並由小薰（黃瀞怡）、庹宗華等實力演員主演的電影，自推出以來，於國內外陸續入圍並獲得許多大獎；但導演靈感來源，卻是傷心又無奈的故事。

隋淑芬曾於臉書透露，《五花肉》是一部關於「飢餓、記憶與成長」的電影。靈感源自一位前輩作家的童年捱餓經驗，融入父親曾遭誣陷入獄的真實背景，以及自己快樂無憂的童年片段編織而成。希望透過影像捕捉在那個艱難年代裡，人們渴求溫飽、面對求存的卑微願望與人性掙扎，也呈現成長過程中的一絲苦澀與壓抑。

人權電影獎社會組首獎《五花肉》導演隋淑芬（右1）與文化部政次王時思（左1）合影。 （文化部提供）

隋淑芬說自己年過半百才開始學電影，《五花肉》的「烹製」過程奇妙又艱辛。「拍攝途中歷經資金不足、製作瓶頸、颱風停拍、高難度的車震，以及害羞內向的動物演員不肯聽話等重重考驗。經過13,680個小時的細火慢燉，當空氣中飄出肉香時，我才深刻體悟到作品『入味』的關鍵──就是不放過每一個細節。」

評審認為，《五花肉》有別於多數關於白色恐怖劇情片常見的男性視角，而是以妻子、母親的處境為主軸，敘事具濃厚的文學性，蘊含著對時代的無言控訴。作品在時代氛圍的還原上堪稱用心，演員表現更與之相得益彰。

