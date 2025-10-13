自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南投竹藝產品開發競賽 「六音竹管拍筒琴」獲首獎

2025/10/13 14:25

2025年南投縣竹藝產品開發競賽，由兼具實用與創意的「六音竹管拍筒琴」榮獲首獎。（南投縣文化局提供）2025年南投縣竹藝產品開發競賽，由兼具實用與創意的「六音竹管拍筒琴」榮獲首獎。（南投縣文化局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2025年南投縣竹藝產品開發競賽成績揭曉，首獎由「六音竹管拍筒琴」榮獲，優選為「千金（筋）包」與「黑曜鎏金」2件作品。獲得首獎的作品，不但是竹藝品，也是一款結合模組化設計、環保理念與聲音探索的創新打擊樂器，兼具實用與創意。

南投縣擁有豐富的竹林資源，南投縣政府文化局透過舉辦竹藝產品開發競賽，期能將傳統竹藝技法賦予現代創意設計元素，吸引更多人才投注研發創新，激盪竹藝產業永續發展。

文化局指出，今年參賽作品共計66件，評審結果由「六音竹管拍筒琴」榮獲首獎，該作品採用桂竹管與孟宗竹竹皮與拼板製成，每根竹筒可自由拆卸，插入不同孔位，讓使用者自行決定音高順序與視覺節奏布局，並設有具表情造型的出音孔，增添趣味性。

2025年南投縣竹藝產品開發競賽優選作品「千金（筋）包」，古典美中兼具歲月感。（南投縣文化局提供）2025年南投縣竹藝產品開發競賽優選作品「千金（筋）包」，古典美中兼具歲月感。（南投縣文化局提供）

獲得優選的「千金（筋）包」則是一款手提包，骨架染色後以磨顯技法呈現斑駁感，圓竹條及竹篾採天然植物染呈現舊氛圍，再搭配布料縫製的內襯及燙金皮革提把，讓整件作品在古典美中兼具歲月感。

2025年南投縣竹藝產品開發競賽優選作品「黑曜鎏金」，為低調奢華風格的茶席器具。（南投縣文化局提供）2025年南投縣竹藝產品開發競賽優選作品「黑曜鎏金」，為低調奢華風格的茶席器具。（南投縣文化局提供）

另一件獲得優選作品「黑曜鎏金」為茶席器具，包括壺承、茶則、茶針及杯墊，結合竹藝與漆藝，其中壺承既有黑色的沉穩深邃又有金色的華麗閃耀，兼具美學及實用性，展現低調奢華風格與文人雅士氣息。

其他佳作及入選作品共計54件，得獎名單可上文化局網站 （https://www.nthcc.gov.tw） 查詢，並將於12月於竹藝博物館安排得獎作品展。

