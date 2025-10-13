紅色蹦蹦車10/16~10/18 苗縣南庄5場次義演

〔記者張勳騰／苗栗報導〕《卡門遇見愛情，我遇見卡門》是「瑤場共創」為「紅色蹦蹦車野台藝術行動」偏鄉計畫所創作的第二號作品。今年暑假完成台北的首演後，16至18日將回到「瑤場共創」的家鄉 –苗栗縣南庄鄉，進行五場次校園及村落公開義演。

苗縣府文化觀光局指出，可愛的紅色蹦蹦車再出發，這次載著融合舞蹈、音樂、戲劇的小型歌劇，將沉浸式劇場體驗、充滿異國風情的「卡門」帶到偏鄉村民與學童面前。劇末演員引導大家加入繞場行列，一起大聲唱著經典不朽的卡門歌曲「愛情不過是一種普通的玩意，一點也不稀奇」，將劇場的藝術精神，透過觀眾互動帶進偏鄉。

文觀局表示，演出場次16日上午10點在南庄國小（對外開放）、下午1點10分在田美國小（對外開放），17日上午10點30分在員林村南埔國小（對外開放）、南庄國中（不開放），18 日上午10點在田美村永和宮廣場（自由入場） 。

文觀局指出，「瑤場共創」團長楊之儀，也是「紅色蹦蹦車野台藝術行動」創辦者及節目製作人。從國立台灣大學財金系畢業後轉至法國巴黎高等藝術暨技術學院ESAT修習空間藝術。她從台北、移居巴黎、最後選擇定居苗栗縣山城南庄鄉。在山城中利用自有谷地成立藝術據點，期待「瑤場共創」能以邀約共創的角色，將更寬廣的文化視野帶進自己的新家鄉。

