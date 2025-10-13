橘色惡魔、翡翠騎士12月同登台 這1天夢幻共演

橘色惡魔將與翡翠騎士在台合體，進行「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本京都橘高校吹奏樂部（橘色惡魔）與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（翡翠騎士）將於今年12月首度在台合體，兩校將以逾250人的盛大編制展開「台灣遠征」，預計走訪台北、嘉義市、高雄、屏東，與在地學子交流。

橘高校吹奏樂部2023年西門町踩街演出照。（文總提供）

文化總會今日宣布，這次「台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」計畫，橘高校吹奏樂部與農大二高吹奏樂部此行來台，共規劃3場售票演出，首先是兩校將於12月19日在台北和平籃球館夢幻共演；12月21日則分別由橘高校吹奏樂部於高雄衛武營音樂廳演出，以及農大二高吹奏樂部於嘉義市文化局音樂廳演出。

農大二高吹奏樂部2023年來台參與國慶大會演出照。（文總提供）

此外，兩校也將從北到南，分別和莊敬高職樂旗隊、高雄女中樂儀隊、屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊交流。文總表示，關於交流活動細節，還有幾場籌備中的秘密行程，將於日後公佈。

