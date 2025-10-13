火舞×音樂×地景藝術 《火神祭》10/24點燃台南漁光島

台南市長黃偉哲與即將成真火舞團代表，宣告台灣首場國際級火舞藝術盛典將於10月24日啟動。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24至26日在台南漁光島盛大登場，由巡演全球的「即將成真火舞團」領銜演出，力邀6組人氣音樂團體輪番登台搭，配地景裝置藝術創作，打造奇幻的「火光藝術之島」。

《火神祭》以「火裡重生．島上覺醒」為主題，攜手國際知名火舞團體「即將成真火舞團」，力邀世界各地頂尖火舞藝術家齊聚台南。同時，粗大Band、麋先生MIXER、Crispy脆樂團、甜約翰Sweet John、Theseus忒修斯主唱劉正，以及血肉果汁機Flesh Juicer等人氣音樂團體也將輪番帶來精采演出，創造視覺與聽覺的雙重震撼，點燃秋季的漁光島。

另邀「禹禹藝術工作室」於防風林區打造裝置藝術《光與海的相遇》，營造海洋與光影交融的療癒氛圍；台灣環境藝術家李蕢至則以竹編結構創作地景作品《鯤焰之光》，象徵火焰的七朵裝置在夕陽下與海浪相映，為夜間火舞主秀揭開序幕。活動期間還有國際火舞邀請賽、主題劇場《火神祭》，及親子向火舞劇《火爾摩莎 FIREMOSA》，從午後至夜晚接力上演。

市長黃偉哲表示，漁光島擁有低度開發的自然環境與豐富的海岸景觀，長年深受民眾喜愛。市府近年透過漁光島藝術節、漁光島生活節等活動，積極推動藝術走入自然場域，逐步將漁光島打造成城市的後花園。此次國際火舞藝術節，內容更橫跨音樂、表演、裝置藝術及創意市集，讓民眾在飽覽漁光島自然風光的同時，也能沉浸於火光與藝術交織的震撼氛圍。

