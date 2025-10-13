自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹縣「記憶餅乾盒」老照片徵集活動起跑

2025/10/13 14:31

8月底甫退休的前NBA台裔球星林書豪（中）2年前曾隨高雄鋼鐵人隊，首度造訪新竹縣，挑戰街口攻城獅隊，也是關於新竹縣的老照片故事。（資料照，記者黃美珠攝）8月底甫退休的前NBA台裔球星林書豪（中）2年前曾隨高雄鋼鐵人隊，首度造訪新竹縣，挑戰街口攻城獅隊，也是關於新竹縣的老照片故事。（資料照，記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕保存新竹縣珍貴的生活影像與社會記憶，新竹縣政府文化局即日起到10月20日中午12點，推出「記憶餅乾盒：新竹縣的時光片刻」老照片徵集活動，號召擁有或持有新竹縣相關珍貴照片的所有人，藉此分享這些故事的背後故事，獲選者有機會贏得禮券。

新竹縣即日起徵集老照片，不論新舊，只要與新竹縣相關、具有故事性都可以。（記者黃美珠攝）新竹縣即日起徵集老照片，不論新舊，只要與新竹縣相關、具有故事性都可以。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，這次活動以「共同完成一本屬於新竹的相簿」為概念，以家中老相片常收藏在餅乾盒為意象，公開徵件，號召民眾翻找家中老照片、分享其中故事，並集結這些點點滴滴的小故事，匯聚成新竹縣的大歷史。

前NBA台裔球星林書豪（左2）2年前曾在新竹縣留下印記。（記者黃美珠攝）前NBA台裔球星林書豪（左2）2年前曾在新竹縣留下印記。（記者黃美珠攝）

徵件不限主題，舉凡家庭日常、社區活動、節慶風俗、地方建築及公共事件等，只要與新竹縣有關的影像皆可投件，且不以照片拍攝技巧及美感做為評選標準，而是以照片的故事性、社會性跟歷史意義等為核心價值，以蒐集更多在地影像，重現地方記憶。

甫退休的前NBA台裔球星林書豪（中）2年前曾在新竹縣留下印記，也符合縣府文化局徵集的老照片。（記者黃美珠攝）甫退休的前NBA台裔球星林書豪（中）2年前曾在新竹縣留下印記，也符合縣府文化局徵集的老照片。（記者黃美珠攝）

最後依作品獲選等級來獎勵，將分入選組、特別獎組，入選組至多選出50件，每件入選作品可得禮券500元；特別獎組則會挑出10件，每件可得禮券2000元。獲選照片將於11月9日在新竹縣縣史館公開展出，現場還會有互動遊戲、留言牆、票選及抽獎活動，歡迎大家一起翻箱倒櫃，找出自家珍藏、充滿各種故事的老照片和溫暖回憶。

