西螺大橋古蹟夢破局！雲縣府盼補件再爭取

雲林、彰化民眾提報西螺大橋提升為古蹟，彰化縣文資審議委員會決議維持現有文資地位，雲林縣府表示，將補強事證再探勘及調研。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕跨越濁水溪的西螺大橋是彰化縣、雲林縣重要橋梁之一，現兩縣都登錄為歷史建築，民眾希望能提升為古蹟，日前彰化縣府審議委員會決議維持現有文資地位，不需要指定為古蹟，引起熱議。對此，雲林縣府表示，西螺大橋對雲彰兩縣居民生活、文化上有更深意義，會再補強資料與彰化縣進一步探勘、調研。

西螺大橋在1936年開始興建，1940年完成32座橋墩，因2次大戰工程停頓，直到1951年美援及配合款續建，1952年12月25日完工，全長1939公尺，採華倫式桁架結構系統，鋼鐵作桁架，水泥作墩，當年為遠東第1長橋、世界第2長橋。

請繼續往下閱讀...

雲縣府文觀處長陳璧君指出，西螺大橋對彰化、雲林民眾有特殊情感，兩縣府都在20多年前即指定為歷史建築，後有民眾提報列為古蹟，「南橋北管」要由彰化縣召開文資審議委員會，彰化、雲林2縣文資委員共同參與，經過會勘做出的結論。

有民眾在臉書社群「文化資產報報」公布委員的現勘結論，認為以當時的技術在目前來看是簡易的鋼桁架，類似的橋梁很多，是可做為時代見證，但價值性非為多高，不需要指定為古蹟。對此，有文史工作者質疑審議草率。

陳璧君表示，西螺大橋對雲、彰2縣是很重要地標，雖歷建、古蹟的維護管理沒有差異，地方民眾希望能提高其文資地位，不過古蹟推定要有更多支撐的新事證，這部分雲縣府會再與文史工作者進一步討論，也會與彰化縣府透過文資審議進一步探勘、調研。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法