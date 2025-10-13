自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高美館藝術園區11月迎來雙特展 10/15早鳥限時優惠

2025/10/13 15:15

英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）亞洲首度大型回顧展「馮．沃爾夫的花園堡壘」，將展出逾60件作品。（高美館提供）英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）亞洲首度大型回顧展「馮．沃爾夫的花園堡壘」，將展出逾60件作品。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高美館藝術園區11月將迎來「馮．沃爾夫的花園堡壘」和「Mr. の奇想愛情」2檔國際級特展，展現從古典名作到AI未來、御宅文化到當代反思的多元藝術對話，2特展早鳥票半價優惠，10月15日起限時開賣。

高美館館長顏名宏表示，「馮．沃爾夫的花園堡壘」是英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）亞洲首度大型回顧展，將展出逾60件作品，橫跨近20年來的創作歷程，馮．沃爾夫以高美館為靈感特別創作的同名作品《花園堡壘》，更將在此次展覽獨家曝光。

馮．沃爾夫以高美館為靈感特別創作的同名作品《花園堡壘》，將在此次展覽獨家曝光。（馮．沃爾夫提供）馮．沃爾夫以高美館為靈感特別創作的同名作品《花園堡壘》，將在此次展覽獨家曝光。（馮．沃爾夫提供）

特展最大亮點，無疑是馮．沃爾夫近年與AI協作的前衛實驗，透過AI生成圖像為起點，再以細膩的油畫技法親手重繪，當演算法的理性結構與人性化的筆觸在畫布上交織，開創出理性與感性並存的當代藝術語彙。

藝術家Mr.為村上隆大弟子，創作以可愛的萌系少年少女形象，折射出亞洲社會的當代真實與集體潛意識。（內惟藝術中心提供）藝術家Mr.為村上隆大弟子，創作以可愛的萌系少年少女形象，折射出亞洲社會的當代真實與集體潛意識。（內惟藝術中心提供）

內惟藝術中心的「Mr. の奇想愛情」，則是在日本超扁平（Superflat）與新普普藝術浪潮中，占有重要地位的藝術家Mr.首次在台大型個展。藝術家Mr.為村上隆大弟子，創作以可愛的萌系少年少女形象，折射出亞洲社會的當代真實與集體潛意識。

該展特別邀請田川市美術館館長工藤健志擔任策展人，呈現Mr.的大型平面繪畫、立體雕塑等70組作品，觀眾將可透過Mr.充滿童趣筆觸與豐富色彩的藝術創作，一同打破次元壁，沉浸在「可愛」所折射出的當代真實與想像世界。

內惟藝術中心11月將迎來日本超扁平（Superflat）與新普普藝術占有重要地位的藝術家Mr.，首次在台推出大型個展「Mr. の奇想愛情」。（內惟藝術中心提供）內惟藝術中心11月將迎來日本超扁平（Superflat）與新普普藝術占有重要地位的藝術家Mr.，首次在台推出大型個展「Mr. の奇想愛情」。（內惟藝術中心提供）

高美館表示，2檔特展不僅是南方藝文界一大盛事，期盼以高美館藝術園區做為基地，彰顯高雄大美術館群向外擴散的文化共振。馮．沃爾夫的花園堡壘」11月15日起在高美館展至明年4月19日；「Mr. の奇想愛情」11月11日起在內惟藝術中心展至明年4月26日。

值得一提的是，高美館將在馮．沃爾夫的花園堡壘」開展前一天（11月14日）舉辦「VIP開幕晚會」，藝術家馮．沃爾夫將親自出席，現場開放100位民眾共襄盛舉，開幕晚會限定票組10月15日起於高美館售票中心、KKday販售。

