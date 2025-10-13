自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025宜蘭美術獎《第七族》奪首獎 得獎作品羅東文化工場展出

2025/10/13 17:17

宜蘭美術獎今天舉行頒獎典禮。（記者江志雄攝）宜蘭美術獎今天舉行頒獎典禮。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭美術獎今天（13日）頒獎，張凱亘創作的多媒體影像藝術《第七族》奪下首獎宜蘭獎，作品描述屏東縣外婆家土地搭設大批太陽能板，過往記憶被抹去，藉此表達無聲、無力且荒謬的矛盾感。近百件得獎作品在羅東文化工場展至11月9日。

2025宜蘭美術獎由《第七族》奪下宜蘭獎，代理縣長林茂盛觀賞這項多媒體影像藝術。（記者江志雄攝）2025宜蘭美術獎由《第七族》奪下宜蘭獎，代理縣長林茂盛觀賞這項多媒體影像藝術。（記者江志雄攝）

本屆宜蘭美術獎有523件作品參賽，宜蘭縣籍知名藝術家吳炫三擔任評審團主席，選出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名，銀獎、銅獎各2名，優選13名，佳作77名，邀請代理縣長林茂盛到羅東文化工場頒獎。

張凱亘在英國求學，弟弟胡如來（右）代為領獎，從代理縣長林茂盛手中接過獎項。（記者江志雄攝）張凱亘在英國求學，弟弟胡如來（右）代為領獎，從代理縣長林茂盛手中接過獎項。（記者江志雄攝）

宜蘭獎得獎作品《第七族》描述屏東縣土地搭設太陽能板現況，作者張凱亘經由藝術創作，重新詮釋排灣族傳統文化元素，揭示部落文化在社會變遷中承受的解構與邊緣化，他目前在英國求學，由弟弟胡如來代為領獎。

以宜蘭元素創作發想的宜蘭意象獎，由李沛岑（右2）的油彩畫《蘭陽記憶拼圖》獲選。（記者江志雄攝）以宜蘭元素創作發想的宜蘭意象獎，由李沛岑（右2）的油彩畫《蘭陽記憶拼圖》獲選。（記者江志雄攝）

另一項以宜蘭元素創作發想的宜蘭意象獎，由李沛岑的油彩畫《蘭陽記憶拼圖》獲選，就讀大四的她，將農田、河川、山脈等元素結合在作品中，像拼貼也像拼圖，重組屬於宜蘭的地景記憶。《第七族》、《蘭陽記憶拼圖》獲宜蘭縣政府永久典藏。

吳炫三指出，宜蘭美術獎今年參賽作品的題材及面向相當廣泛，創作技巧純熟，感受到參賽者的認真與強烈企圖心，展現宜蘭及台灣藝術的蓬勃發展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應