2025宜蘭美術獎《第七族》奪首獎 得獎作品羅東文化工場展出

宜蘭美術獎今天舉行頒獎典禮。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭美術獎今天（13日）頒獎，張凱亘創作的多媒體影像藝術《第七族》奪下首獎宜蘭獎，作品描述屏東縣外婆家土地搭設大批太陽能板，過往記憶被抹去，藉此表達無聲、無力且荒謬的矛盾感。近百件得獎作品在羅東文化工場展至11月9日。

2025宜蘭美術獎由《第七族》奪下宜蘭獎，代理縣長林茂盛觀賞這項多媒體影像藝術。（記者江志雄攝）

本屆宜蘭美術獎有523件作品參賽，宜蘭縣籍知名藝術家吳炫三擔任評審團主席，選出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名，銀獎、銅獎各2名，優選13名，佳作77名，邀請代理縣長林茂盛到羅東文化工場頒獎。

張凱亘在英國求學，弟弟胡如來（右）代為領獎，從代理縣長林茂盛手中接過獎項。（記者江志雄攝）

宜蘭獎得獎作品《第七族》描述屏東縣土地搭設太陽能板現況，作者張凱亘經由藝術創作，重新詮釋排灣族傳統文化元素，揭示部落文化在社會變遷中承受的解構與邊緣化，他目前在英國求學，由弟弟胡如來代為領獎。

以宜蘭元素創作發想的宜蘭意象獎，由李沛岑（右2）的油彩畫《蘭陽記憶拼圖》獲選。（記者江志雄攝）

另一項以宜蘭元素創作發想的宜蘭意象獎，由李沛岑的油彩畫《蘭陽記憶拼圖》獲選，就讀大四的她，將農田、河川、山脈等元素結合在作品中，像拼貼也像拼圖，重組屬於宜蘭的地景記憶。《第七族》、《蘭陽記憶拼圖》獲宜蘭縣政府永久典藏。

吳炫三指出，宜蘭美術獎今年參賽作品的題材及面向相當廣泛，創作技巧純熟，感受到參賽者的認真與強烈企圖心，展現宜蘭及台灣藝術的蓬勃發展。

