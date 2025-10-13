自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

官網被駭置換五星旗 央廣最新聲明

2025/10/13 17:25

官網被駭置換五星旗 央廣最新聲明針對官網遭駭客入侵，頁面被惡意置換為五星旗，央廣傍晚發聲明。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕中央廣播電台官網日前遭駭客入侵，頁面被惡意置換為五星旗，經央廣主動告發後，檢警兩度發動搜索，並傳喚央廣網站管理人員吳政勳及其主管岳昭莒，以及廠商黃富琳到案。台北地方法院日前裁定3人交保，檢方今依法提起抗告。

對此，央廣傍晚發出聲明稿表示，將持續全力配合檢警調之調查行動，追究相關刑責，以確保國家關鍵基礎設施之安全，捍衛央廣向國際社會發聲之使命。央廣除已委任律師提告，針對電台聲譽、財產受損的部分，亦將一併請求民事損害賠償。

聲明稿全文如下：

針對央廣官網遭惡意入侵破壞一案，本台感謝台北市警察局、台北地檢署積極偵辦，展現高度行動力，迅速遏止破壞國安事件發生。另本台亦將持續全力配合檢警調之調查行動，追究相關刑責，期盼毋枉毋縱，打擊違法犯罪，以確保國家關鍵基礎設施之安全，捍衛央廣向國際社會發聲之使命。

本台已於日前將涉案員工停職處分，進一步完整資安防火牆，並委任律師針對涉案人涉嫌觸犯背信、毀損、妨害電腦使用等罪依法提出告訴，籲請司法檢警調機關持續偵辦，及就相關涉案人背後有無其他共犯或涉及外力因素追查到底。

有關本台官網遭破壞導致電台聲譽、財產受損的部分，已彙整損害估算，屆時將一併請求民事損害賠償。

最後，再次強調，本台身為國家關鍵基礎設施一員，不容被恣意侵害。感謝市警局、地檢署嚴正偵辦、積極行動，即刻化解國慶日當天涉案人意圖影響本台國際廣播的危機。未來本台將加強監控資訊安全與防護措施，並請求重懲危害國家通訊傳播安全者。

