全國文化機關主管會報 財劃法與打黃牛引熱議 文化部給說法

2025/10/13 17:26

文化部13日舉辦2025全國文化機關（構）主管會報，邀請各縣市文化局（處）首長及代表與會。（文化部提供）文化部13日舉辦2025全國文化機關（構）主管會報，邀請各縣市文化局（處）首長及代表與會。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（13）日召開「2025全國文化機關（構）主管會報」，邀集各縣市文化局（處）首長出席，共同交流包含文化幣、台灣文博會、台語家庭等政策推動情形及協力事項。交流互動時，《財政收支劃分法》修法後的影響，以及打黃牛，則是最受關注的議題焦點。

連江縣政府文化處長吳曉雲（中）與文化部長李遠（右）針對《財劃法》修法後補助款的分配，交換意見。（文化部提供）連江縣政府文化處長吳曉雲（中）與文化部長李遠（右）針對《財劃法》修法後補助款的分配，交換意見。（文化部提供）

連江縣政府文化處長吳曉雲提到，「連江縣是財劃法修法的犧牲者，預算不僅沒有增加還減少」，對此，文化部長李遠回應，《財劃法》修法後補助款的分配，不僅中央預算也受到影響，對文化部來說亦是相當困擾的議題。受目前計算公式影響，將有9個縣市整體預算分配可能低於往年預算，文化部表示，將會持續盡力爭取，透過具競爭型精神的政策性補助支持各縣市，確保文化平權的落實。

桃園市政府文化局副局長唐連成則提出《文化創意產業發展法》修法建議，希望裁罰標準更精準打擊具真正強烈違法性的大型黃牛，對違法性甚輕的年輕學子能網開一面。文化部除肯定桃園市針對黃牛檢舉、裁罰已率先建立內部機制，同時表示，修法建議已納入研議，在未完成修法前，文化部仍將持續加強宣導，並建議地方政府可依《行政罰法》相關規定，在《文創法》裁罰額度範圍內，衡酌個案事實裁處。

