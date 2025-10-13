台北室內合唱團首位駐團指揮家 許瀞心11月正式出任

台北室內合唱團表示，指揮家許瀞心（圖）11月起將正式展開駐團之旅，為團隊注入嶄新藝術能量。（台北室內合唱團、中央社提供）

〔中央社〕應台北室內合唱團之邀，許瀞心2025年11月起將出任合唱團首位駐團藝術家與駐團指揮家，許瀞心表示，她每次聆聽合唱團演出都很感動，期待與合唱團在當代新音樂的合作。

台北室內合唱團表示，自2025年11月起，許瀞心將正式展開駐團之旅，2026年更將推出以北美、歐洲與亞洲當代合唱傑作為主題的專場音樂會，探索人聲與合唱的極致可能，為團隊注入嶄新藝術能量。

許瀞心與合唱團的初次合作，是2024年温隆信合唱樂展「清音千響化一聲—鑼鼓歌」音樂會，許瀞心對團員的專注與熱情印象深刻，「那是一種幾乎無需言語的默契，我能感受到他們對音樂的純粹信念，這讓我深信這支團隊能激發出更多層次的音樂能量。」

創立超過30年的台北室內合唱團，以兼容古典與當代的音樂取向著稱，既深耕早期音樂與文本風格，又持續推動當代音樂創作，打造「合唱無設限」的藝術品牌，表現出色。

許瀞心回憶在美期間曾帶領舊金山女子愛樂交響樂團，致力於演出女性作曲家作品，由於歷史曲目稀少，她積極委託新作，並與作曲家共同探索新聲響與語彙，「這樣的創作過程令人著迷，而我在台北室內合唱團身上看到了同樣的勇氣與創新精神。」

許瀞心認為，台北室內合唱團在當代合唱領域展現驚人的凝聚力與準確度，能夠在高難度作品中維持音樂的整體張力，這正是她最重視的合唱精神，「個人技術再卓越，也必須為團隊共鳴而服務」。許瀞心表示，能與台北室內合唱團同行，見證他們在早期與現代音樂的精湛演出，是極大的榮幸。

