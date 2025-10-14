數位李登輝現聲紀念音樂會 千風之歌如本尊親唱

最後安可曲時，數位李登輝獻聲與灣聲樂團合作〈千風之歌〉，舞台兩側螢幕顯示出歌詞，彷彿李前總統親自獻唱，讓很多人都很懷念也很感動。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年李登輝紀念音樂會昨（13日）晚間在台北國家音樂廳舉行，今年音樂會主題聚焦李前總統從政期間對藝文活動的貢獻，因此取名「從台北市音樂季到總統府介壽館」;還有一個非常特別的驚喜，就是「數位李登輝」不僅現聲致詞，且在最終安可曲〈千風之歌〉，獻聲與樂團跨時空共演。

前副總統陳建仁、李登輝女兒李安妮、數發部長林宜敬，於音樂會中場休息時間受訪，談到以最新的AI技術，擬真李前總統的嗓音，除了別具特色，也很有意義。（記者凌美雪攝）

主辦李登輝基金會表示，李前總統除了政治之外，也非常重視藝文活動，他在擔任台北市長時，於1979年創辦「台北市音樂季」，在市長3年任期中推出《茶花女》、《浮士德》、《杜蘭朵公主》等多部世界名作，奠定首都的人文基礎；擔任總統之後，則於1991年在總統府首創「介壽館音樂會」，在卸任之前共舉行25場，演出範疇包含「西方古典音樂」、「台灣當代音樂」、「台灣傳統音樂與戲曲」、「中國音樂與戲曲」等，多元且極具藝術價值。

此次音樂會即於上半場聚焦市長時期，選擇世界性的歌曲；下半場則鎖定「介壽館音樂會」中的台灣本土作品，由灣聲樂團藝術總監李哲藝重新編曲。數位李登輝說，音樂會上半場聽見世界，下半場聽見台灣，安可曲〈千風之歌〉盼能將自己的精神與理念傳續下去。

數位李登輝感動獻唱〈千風之歌〉

