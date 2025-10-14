自由電子報
藝文 > 即時

畢契科夫攜手趙成珍 捷克愛樂管絃樂團10/16登衛武營

2025/10/14 14:06

畢契科夫指揮捷克愛樂管絃樂團。（衛武營提供）畢契科夫指揮捷克愛樂管絃樂團。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕歐洲指揮巨擘畢契科夫率領百年「捷克之聲」捷克愛樂管絃樂團，攜手當今樂壇炙手可熱的鋼琴家趙成珍，將於10月16日在衛武營國家藝術文化中心舉辦畢契科夫＆趙成珍＆捷克愛樂管絃樂團音樂會，帶來法俄經典曲目，展開一場音樂極致對話。

鋼琴家趙成珍。（衛武營提供）鋼琴家趙成珍。（衛武營提供）

今年適逢拉威爾誕生150週年，為紀念樂壇大師，趙成珍特別錄音發行拉威爾鋼琴獨奏作品全集和鋼琴協奏曲專輯；音樂會上半場由趙成珍與指揮畢契科夫和樂團帶來拉威爾G大調鋼琴協奏曲，以活潑爵士節奏與管絃樂，展現現代感法式風情。

畢契科夫和捷克愛樂將於音樂會下半場，獻上浪漫派巨擘柴可夫斯基e小調第五號交響曲，以貫穿全曲「命運主題」聞名，從最初陰鬱沉重到終章輝煌勝利，展現與命運搏鬥史詩感；從拉威爾靈動到柴可夫斯基厚重，帶領觀眾體驗一場情感極致之旅。

畢契科夫指揮捷克愛樂管絃樂團。（衛武營提供）畢契科夫指揮捷克愛樂管絃樂團。（衛武營提供）

指揮家畢契科夫多次客席維也納愛樂、柏林愛樂和紐約大都會歌劇院等世界頂尖樂團及劇院，曾任巴黎管弦樂團、西德廣播交響樂團等樂團音樂總監或首席指揮，接掌捷克愛樂合作錄製柴可夫斯基交響曲全集，更獲國際樂評盛讚，被認為是權威級經典版本，這次演出e小調第五號交響曲不容錯過。

趙成珍2015年以壓倒性優勢摘下蕭邦國際鋼琴大賽桂冠，成為當今樂壇最受推崇鋼琴家之一，除擅長蕭邦曲目，更積極拓展多元曲風，展現卓越音樂造詣；拉威爾G大調鋼琴協奏曲深受美國爵士樂影響，旋律自由奔放，將展現指尖下詩意與活力兼備爵士魅力。

