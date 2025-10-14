自由電子報
從刑警到竹畫家 黃煥盛從故鄉恆春開展

2025/10/14 14:14

黃煥盛（右）從故鄉恆春開展，介紹民眾畫中含意。（記者蔡宗憲攝）黃煥盛（右）從故鄉恆春開展，介紹民眾畫中含意。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在台灣南部恆春半島的陽光與海風交織中，一位退役刑警正以水墨竹畫重塑家鄉的藝術地景。筆名黃旭的黃煥盛，曾是屏東縣警局刑大隊的基層幹將，警界生涯中日夜追緝嫌犯，鮮有喘息時刻，繪畫夢想只能深埋心底。退休後，他重拾畫筆，拜師精進，終於在今年以「知竹長樂・築夢踏實」巡迴個展，從家鄉恆春出發，向建城150週年的古鎮致敬。

從刑警到竹畫家，黃煥盛從故鄉恆春開展。（記者蔡宗憲攝）從刑警到竹畫家，黃煥盛從故鄉恆春開展。（記者蔡宗憲攝）

黃煥盛選在故鄉墾丁福華度假飯店開展，即日起至11月30日展出36件水墨竹畫中堂與青花瓷竹鳥特製作品。黃煥盛以竹的堅韌詮釋「知竹常樂、築夢踏實」的哲思。這些作品源自他高中時期屏縣國畫金牌的啟蒙，卻因警務生涯中斷。早年就讀僑勇國小，畢業恆春工商與警專後，他從刑警起步，調任刑大，直至退休才有機會重拾畫筆。

「警期間忙碌如戰場，畫筆難碰觸。退休後，才有時間拜師屏東大學，專研水墨，自成一家。」黃煥盛說，首站落腳故鄉，象徵從地方出發。恆春建城150年，盼以藝術回饋，連結遊客與在地，傳遞文化自信。他也期盼這場展覽能激勵更多退役公務員，能探索第二興趣及專長，「工作退休不是人生退休」。

從刑警到竹畫家，黃煥盛（中）從故鄉恆春開展，不少鄉親支持。（記者蔡宗憲攝）從刑警到竹畫家，黃煥盛（中）從故鄉恆春開展，不少鄉親支持。（記者蔡宗憲攝）

