搭捷運環狀線看展覽 「新北製造：打開城市工廠」活動起跑

「新北製造：打開城市工廠」規畫雙展覽，包含捷運中原站靜態展及環狀列車移動展。（新北文化局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市是全台製造產業重鎮，其中印刷業是代表產業之一，新北市設計中心策畫「2025新北製造：打開城市工廠」系列活動，即日起至11月初分階段展開，規畫動、靜態雙展覽、6大見學路線、3場系列講座及專場導覽，捷運環狀線列車和捷運站化身展場，帶領民眾深入探索新北製造產業的多元面貌。

「新北製造：打開城市工廠」規畫「環狀線列車移動展」，呈現印刷產業故事。（新北文化局提供）

新北市設計中心副執行長龔雅雯指出，新北市製造業承載在地產業的歷史文化，更展現城市發展的韌性與創新活力。截至今年7月，新北市已有1萬8766家工廠，形成密集的製造聚落，尤其中和區聚集完整的印刷與紙業產業鏈，蘊含深厚的技術能量與創新活力。

龔雅雯表示，策展目的要讓更多市民理解工廠不只是生產的場域，而是與城市日常緊密連結的文化資產，希望透過工廠改造、工廠見學及微型策展，呈現新北製造的多元樣貌，讓更多人看見這群默默支撐台灣經濟發展的隱形冠軍。

新北市設計中心表示，「2025新北製造：打開城市工廠」突破傳統展覽形式，分別在捷運中原站及環狀線列車打造微型展覽，將職人工具、印刷知識與產業故事帶入通勤日常；捷運站成為探索產業的知識場域，列車化身移動展場，透過趣味廣告與設計巧思，讓市民在搭車途中認識新北製造的產業故事。

「新北製造：打開城市工廠」即日起至11月2日於捷運環狀線中原站推出靜態特展。（新北文化局提供）

即日起至11月2日在捷運環狀線中原站推出靜態特展，呈現新北工業的歷史脈絡與未來發展，同時規畫「環狀線列車移動展」，將印刷產業故事轉化為動態展覽，隨著列車前行，帶給乘客沉浸式的觀展體驗。活動期間推出「答題挑戰」，民眾在捷運站展場掃描QRcode並完成答題，可至新板藝廊服務台兌換小禮物。

「2025新北製造：打開城市工廠」系列活動起跑，帶領民眾實際走訪新北印刷及紙品產業代表性工廠。（新北文化局提供）

