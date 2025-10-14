自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

搭捷運環狀線看展覽 「新北製造：打開城市工廠」活動起跑

2025/10/14 14:21

「新北製造：打開城市工廠」規畫雙展覽，包含捷運中原站靜態展及環狀列車移動展。（新北文化局提供）「新北製造：打開城市工廠」規畫雙展覽，包含捷運中原站靜態展及環狀列車移動展。（新北文化局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市是全台製造產業重鎮，其中印刷業是代表產業之一，新北市設計中心策畫「2025新北製造：打開城市工廠」系列活動，即日起至11月初分階段展開，規動、靜態雙展覽、6大見學路線、3場系列講座及專場導覽，捷運環狀線列車和捷運站化身展場，帶領民眾深入探索新北製造產業的多元面貌。

「新北製造：打開城市工廠」規畫「環狀線列車移動展」，呈現印刷產業故事。（新北文化局提供）「新北製造：打開城市工廠」規畫「環狀線列車移動展」，呈現印刷產業故事。（新北文化局提供）

新北市設計中心副執行長龔雅雯指出，新北市製造業承載在地產業的歷史文化，更展現城市發展的韌性與創新活力。截至今年7月，新北市已有1萬8766家工廠，形成密集的製造聚落，尤其中和區聚集完整的印刷與紙業產業鏈，蘊含深厚的技術能量與創新活力。

龔雅雯表示，策展目的要讓更多市民理解工廠不只是生產的場域，而是與城市日常緊密連結的文化資產，希望透過工廠改造、工廠見學及微型策展，呈現新北製造的多元樣貌，讓更多人看見這群默默支撐台灣經濟發展的隱形冠軍。

新北市設計中心表示，「2025新北製造：打開城市工廠」突破傳統展覽形式，分別在捷運中原站及環狀線列車打造微型展覽，將職人工具、印刷知識與產業故事帶入通勤日常；捷運站成為探索產業的知識場域，列車化身移動展場，透過趣味廣告與設計巧思，讓市民在搭車途中認識新北製造的產業故事。

「新北製造：打開城市工廠」即日起至11月2日於捷運環狀線中原站推出靜態特展。（新北文化局提供）「新北製造：打開城市工廠」即日起至11月2日於捷運環狀線中原站推出靜態特展。（新北文化局提供）

即日起至11月2日在捷運環狀線中原站推出靜態特展，呈現新北工業的歷史脈絡與未來發展，同時規「環狀線列車移動展」，將印刷產業故事轉化為動態展覽，隨著列車前行，帶給乘客沉浸式的觀展體驗。活動期間推出「答題挑戰」，民眾在捷運站展場掃描QRcode並完成答題，可至新板藝廊服務台兌換小禮物。

「2025新北製造：打開城市工廠」系列活動起跑，帶領民眾實際走訪新北印刷及紙品產業代表性工廠。（新北文化局提供）「2025新北製造：打開城市工廠」系列活動起跑，帶領民眾實際走訪新北印刷及紙品產業代表性工廠。（新北文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應