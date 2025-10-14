竹市舊城時光機啟動！邀市民重返風城老屋年代

19日登場的「老屋散步市集」將於大同路封街。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為保存與活化老建築，新竹市文化局補助專注於在地文化和歷史的團隊「好筍出品」，並於今秋推出「2025舊城時光機」系列活動，內容精采多元，包含散步集章遊程、老屋散步市集、講座與走讀，市府邀請市民漫步紅磚拱門、木窗騎樓之間，重新感受舊城的文化魅力。

市府表示，持續推動舊城街區老屋活化獎勵措施，透過公私部門合作，提升竹市歷史建物文化價值與城市特色。藉由老屋導覽、市集與工作坊，喚起市民對老建築與城市歷史的關注，體驗舊城風華再現的生活風景。

請繼續往下閱讀...

文化局說明，首先推出的活動「新竹老屋圖鑑」，自即日起至11月9日展開。團隊透過散步集章遊程的活動設計，帶領民眾探索舊城巷弄與老屋故事。若順利完成指定任務，還可兌換限量迎曦門金屬書籤，將舊城記憶化作生活收藏。另外，於10月19日登場的「老屋散步市集」將於大同路（中山路口至中央路口）封街，並邀集原創品牌、工藝職人與在地店家，推出手感美食、生活選物與風格創作，重現昔日舊城的繁華熱鬧。

文化局提到，系列活動也規畫「舊城探險教室」，即日起至11月1日共辦理6場講座與走讀活動，講座內容涵蓋建築修復、門神彩繪、攝影構圖與親子共學等主題，更邀請專業匠師與藝術家到場，帶領民眾從不同角度認識舊城，感受舊城區獨特的文化與魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法