紙風車劇團馬祖演出反毒劇 564位師生笑開懷

〔記者俞肇福／綜合報導〕紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」前進馬祖，今（14）日在南竿鄉梅石藝文中心盛大登場。連江縣長王忠銘致詞時指出，連江縣共計564位師生齊聚一堂，在寓教於樂的反毒戲劇演出戲碼中，從而建立遠離毒品的決心。

王忠銘表示，感謝教育部及紙風車劇團長年投入青少年反毒教育，走遍全國校園，用戲劇的形式把教育融入娛樂，讓孩子們在歡笑與故事中學習思考並建立價值。藉由紙風車劇團的戲劇演出，更能深刻體會毒品的危害，明白「遠離毒品」重要性。

教育部專門委員鄭文瑤指出，毒品型態不斷變化，從傳統的海洛因、安非他命，到近年以「毒咖啡包」、「彩虹菸」、「喪屍菸」等偽裝形式出現的新興毒品，讓青少年更容易在不知情的情況下誤觸禁區。

紙風車劇團執行長張敏宜表示，這項青少年反毒戲劇工程自2012年迄今，已巡演全台數百所學校，劇團持續更新劇本內容、擴編團隊，讓反毒教育更貼近現代校園的實況，引導學生思考毒品的誘惑與後果，理解「拒毒」的勇氣，也學習到如何幫助身邊的人遠離毒品。

王忠銘致詞時感謝采盟文教基金會的協助，讓馬祖孩子也能有機會欣賞紙風車劇團演出。他表示，連江縣政府長年推動「無毒校園」與「社區防毒」政策，並將持續與教育處、衛生局、警察局及民間團體密切合作，打造「無毒島嶼」願景。

