《華美的跫音》英文版發行 清水劇團演出1960年代美軍生活（影音）

《華美的跫音》專書英文版發行。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕首度完整記錄1960年代美軍駐紮台中生活風貌與人情故事的國際專書《華美的跫音》英文版，今（14）日上午正式發表，清水劇團以書中內容為靈感創作舞台劇《我愛美君俱樂部》歌舞揭開序幕，重現當年獨特的歷史記憶。

清水劇團演出1960年代美軍在台中的生活。（記者張軒哲攝）

今日發表會由台中文化局局長陳佳君及前台中市副市長令狐榮達啟動啟航儀式，專書透過英文譯本，將台中在美援時期所形塑的獨特文化樣貌推向國際，見證城市在歷史交會下的多元風華。

請繼續往下閱讀...

陳佳君表示，《華美的跫音》以1950至1960年代美軍駐臺為背景，從清泉崗基地、模範村、大楊油庫、美僑新村到美國新聞處，逐一勾勒當年美軍在台中留下的生活記憶與文化影響，不僅具備珍貴史料價值，中文版更曾在2023年榮獲國史館台灣文獻館「推廣性文獻書刊類佳作」的肯定。

令狐榮達說，1960年代美軍與眷屬駐紮在清泉崗基地，最多約有5千人，雖然1979年台美斷交，美軍大舉撤離，但當年留下許多美國文化，是許多人共同的回憶。

台中文化局局長陳佳君（右）及前台中市副市長令狐榮達推薦《華美的跫音》專書。（記者張軒哲攝）

《華美的跫音》從建築、飲食、音樂等多面向切入，呈現美軍影響下的台中日常，例如當年的「蘋果麵包」、豐原名店「薔薇派」，中美街與美村路的街景風貌，以及美僑新村、土庫里美軍宿舍等地景。清水劇團今年年度公演《我愛美君俱樂部》，以歌舞表演藝術呈現那段美軍在台中的歷史記憶，預計10月25日於港區藝術中心演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法