藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

搞怪甜點華麗登場 JR東日本大飯店台北萬聖節甜蜜詭趣

2025/10/14 15:22

JR東日本大飯店台北點心房主廚黃柏欽以南瓜、楓糖、巧克力、薑汁、榛果與覆盆子等秋季食材，結合法式技法打造出6款萬聖節限定甜點。（JR東日本大飯店台北提供）JR東日本大飯店台北點心房主廚黃柏欽以南瓜、楓糖、巧克力、薑汁、榛果與覆盆子等秋季食材，結合法式技法打造出6款萬聖節限定甜點。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕既甜蜜又詭趣！這就是JR東日本大飯店台北的萬聖節味覺驚喜冒險。即日起至11月16日止，1樓「品頌坊 Premier Sweets」與大廳酒吧「月台町 Platform」同步推出「萬聖節搞怪甜點」與「萬聖節雙人下午茶」，讓甜點成為節慶語言，帶領遊客在秋夜裡品嘗甜蜜奇幻的萬聖節滋味。

「南瓜堅果歐培拉」加上骷顱造型巧克力，為經典Opera蛋糕注入萬聖節慶靈魂。（JR東日本大飯店台北提供）「南瓜堅果歐培拉」加上骷顱造型巧克力，為經典Opera蛋糕注入萬聖節慶靈魂。（JR東日本大飯店台北提供）

萬聖節最應景的「楓糖南瓜派（傑克南瓜）」。（JR東日本大飯店台北提供）萬聖節最應景的「楓糖南瓜派（傑克南瓜）」。（JR東日本大飯店台北提供）

走進「品頌坊」的瞬間，彷彿闖入一座夢幻甜點實驗室，滿室的香氣訴說著秋天的故事。點心房主廚黃伯欽（Jeff Huang）善用南瓜、楓糖、巧克力、薑汁、榛果與覆盆子等秋季食材，結合法式甜點的細膩工藝，打造出6款萬聖節限定甜點，每一道都兼具層次與創意，為味蕾注入一抹童話色彩。「南瓜堅果歐培拉」以花生醬、榛果醬與新鮮南瓜泥交織出綿密層次，加上骷顱造型巧克力為經典Opera蛋糕注入萬聖節慶靈魂；「楓糖南瓜派（傑克南瓜）」融合絲滑布蕾與輕盈慕斯，佐以香烤南瓜子與楓糖漿，甜潤細膩如秋風輕拂。「南瓜白巧克力慕斯（厄夜蠟燭）」將法芙娜白巧克力與香草杏桃凍結合，口感柔滑細膩，如夜色裡的一縷燭光。「焦糖巧克力慕斯（血紅骷髏）」則以濃郁慕斯包裹焦糖醬與巧克力脆皮，層次香氣豐富、餘韻悠長。此外，酸甜平衡的「吸血蝙蝠」讓榛果與覆盆子的對話充滿驚喜；而「墓園幽魂」則以薑汁的辛香與巧克力的醇厚共譜秋夜神祕氣息，尾韻溫潤，令人回味無窮。

「墓園幽魂」以薑汁的辛香與巧克力的醇厚，共譜秋夜神祕氣息。（JR東日本大飯店台北提供）「墓園幽魂」以薑汁的辛香與巧克力的醇厚，共譜秋夜神祕氣息。（JR東日本大飯店台北提供）

「萬聖節雙人下午茶」以創意造型與秋日風味詮釋節慶氛圍，從鹹點到甜品都暗藏巧思。（JR東日本大飯店台北提供）「萬聖節雙人下午茶」以創意造型與秋日風味詮釋節慶氛圍，從鹹點到甜品都暗藏巧思。（JR東日本大飯店台北提供）

午後時光若想感受萬聖節的趣味，「月台町 Platform」推出的「萬聖節雙人下午茶」則是最佳選擇。主廚團隊以創意造型與秋日風味詮釋節慶氛圍，從鹹點到甜品都暗藏巧思。鹹點部分包含菠菜魔鬼蛋、南瓜子起士球、香煎蝦仁佐玉米糕、帕馬火腿龍鳳果等多層次風味，小杯南瓜冷湯則以細緻香氣開場。甜點部分更是整場焦點：「開心果櫻桃慕斯」以骷髏造型吸睛搶眼，「北海道檸檬起士」則以小南瓜造型呈現酸香爽口；竹炭泡芙幻化為女巫帽，檸檬塔長出蝙蝠翅膀，木乃伊馬卡龍與幽靈慕斯則以法芙娜巧克力詮釋詭趣童心。每一道作品不僅是甜點，更像是一場以味覺雕刻節慶情緒的藝術創作，可搭配任選中、西、日式茶款或咖啡。更多相關訊息詳詢JR東日本大飯店台北官網。

