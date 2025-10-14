綠美圖為首！台中5大圖書館 城市閱讀新地標

世界級地標台中綠美圖將於10月28日試營運。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近年網美圖書館興起，世界級地標台中綠美圖將於10月28日試營運，是全國首創美術館與圖書館共構的建築，台中市另有東勢區許良宇圖書館、北屯區溪東圖書館預計12月底開館，羅布森圖書館、童書之森都在興建中，明年底完工，這5大網美圖書館將是台中各區地標，帶動當地閱讀與文化發展。

東勢區許良宇圖書館預計12月底開放。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕今日於市政會議指出，台中市大小圖書館含興建中共有50座，分布在29個行政區，是最多的建設之一，過去對圖書館的印象可能是準備考試，現在各式功能一應俱全、如同藝術品般的圖書館，不僅使人心靈平靜，更是汲取知識與休閒娛樂的好地方，親子假日休閒除了吃喝玩樂，也可以到圖書館度過快樂的親子時光，在舒適的環境下看電影、閱讀書籍，「是過去想像不到的閱讀方式」。

北屯區溪東圖書館預計12月底開放。（記者張軒哲攝）

綠美圖由普立茲克獎建築師妹島和世與西澤立衛設計，藉由跨域合作開啟城市藝文新饗宴，館藏虛實兼具，實體與電子書館藏量超過100萬冊，全區更無線上網與手機借書，提供高階電腦協助創作，鼓勵數位創客，前來體驗嶄新的場域。

羅布森圖書館模擬圖。（台中市府提供）

台中市文化局長陳佳君說，社會企業家踴躍捐贈，「取之社會，用之社會」的理念值得讚揚，包括獻給山城愛的禮物「許良宇圖書館」、高綠覆率的「羅布森圖書館」、會呼吸的「溪東圖書館」，以及普立茲克獎建築大師安藤忠雄打造的世界級兒童圖書館「童書之森‧臺中」將陸續完工啟用，值得期待。

「童書之森．臺中」模擬圖。（台中市府提供）

