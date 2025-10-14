年末遊香港搶優惠 港旅局攜手6大旅行社推線上旅展

香港「繽紛冬日巡禮」將於11月中旬盛大登場，璀璨燈海與節慶活動點亮全城。（香港旅遊發展局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕挾著航程短、航班多、語言通、美食購物等誘因，香港成為國人短期出國遊的重點旅遊地，尤其趨近年末的香港活動滿檔，如10月的「香港美酒佳餚巡禮」、匯聚風靡全球最強人氣IP的療癒萌點「維港海上大巡遊」、11月的「香港單車節」，還有「香港繽紛冬日巡禮」的聖誕氛圍、香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」及「香港跨年倒數」，將把熱鬧推向高峰。為了讓旅客用最划算方式盡情玩轉香港，香港旅遊發展局特別攜手6大旅行社，即日起至26日，推出為期兩週的線上旅展，匯集最超值的行程優惠提供消費者選購。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，香港是老少咸宜的旅遊點、既可獨遊也適合結伴遊，港旅局特別為大家整理出以下重點推薦。首先是「買一送一的超值優惠同行方案，例如易飛網入住富薈上環酒店，搭配昂坪360纜車來回票與大嶼山開篷巴士體驗，3天2夜機加酒、2人同行1人免費專案；五福旅遊推出荔枝角YX酒店3天2夜自由行，2人同行1人免費專案；雄獅旅遊旺角仕德福酒店3天2夜自由行，買1晚送1晚專案；可樂旅遊推出九龍酒店買2晚送1晚優惠，等於4天3夜自由行專案。

其次，若是親子想遊主題樂園，可樂旅遊推出迪士尼行程「4人成行1人免費」專案，入住迪士尼好萊塢酒店1晚＋富薈上環1晚的3天2夜自由行，含香港迪士尼樂園升等連玩2日門票與1次提早入園證，限搭長榮航空。五福旅遊推出購買「昂坪360纜車來回＋單程機場快綫」套票享買1送優惠，搭配金域假日酒店4人1室3天2夜自由行，第2、4人各可再減3,000元。雄獅旅遊推出灣仔帝盛酒店4人1室3天2夜自由行，包含香港海洋公園門票，並提供酒店至海洋公園的單程專車接駁。每房再贈蘭芳園鹹檸檬，逢週二、三入住再加碼送跑馬地賽馬啤酒兌換券。

想來個輕奢尊享體驗，雄獅旅遊特別安排在君悅酒店的沉浸式3D投影美食奇幻之旅「Le Petit Chef 小小廚師」饗宴，限定11/28出發，安排維港凱悅尚萃酒店海景客房3天2夜自由行含早餐2人1室。東南旅遊打出港島香格里拉酒店3天2夜自由行，3人1室含每日早餐（每客價值398港幣），並升等尊榮山景客房，適合親友同行享受奢華住宿體驗。易遊網主打香港文華東方酒店3天2夜自由行，為旅客打造極致舒適的尊榮之旅。港旅局強調，其他還有更多優惠產品，詳詢香港線上旅展官網。

