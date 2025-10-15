自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

大地酒店2025線上旅展10/16全面開跑 最低48折起

2025/10/15 11:30

大地酒店每間客房皆備有溫泉浴池，線上旅展推出一泊一食及一泊二食住宿券。（大地酒店提供）大地酒店每間客房皆備有溫泉浴池，線上旅展推出一泊一食及一泊二食住宿券。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕全國規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7至10日在南港展覽館登場，台北溫泉季也將於10月30至11月3日在新北投捷運站舉行，位於北投的大地酒店自10月16日起，在官網推出線上旅展，有「一泊一食住宿券」、「一泊二食住宿券」、「大地湯氛套券」、「大地湯饗套券」、「泉鄉美食家餐券」及「晨意食足早餐券」等，住宿、泡湯與美食餐券最低48折起。至於展場限定優惠則持續加碼，台北溫泉季與ITF旅展期間每日限量50組，推出最熱銷的「雙人湯屋90分鐘加下午茶」券，每人限購1組，售完為止。

「晨意食足」早餐套券一套10張再送2張，不分平假日皆可使用。（大地酒店提供）「晨意食足」早餐套券一套10張再送2張，不分平假日皆可使用。（大地酒店提供）

大地酒店說明，超值「一泊一食住宿券」含雙人早餐，不僅全年度平日使用均不需加價，4至9月平日入住更加贈雙人下午茶或房型升等的好禮2選1，買5張再送1張。「一泊二食住宿券」旅展價幾乎原價半價，除包含「一泊一食」所有優惠外，再附午間或晚間兩客套餐，每位套餐價值超過2,000元。不分一泊一食或一泊二食，同時使用兩張住宿券即可升等至丹鳳4人房，全家一起享受美好的溫泉旅程。

大地酒店擁有獨特飄雪造景的大眾風呂。（大地酒店提供）大地酒店擁有獨特飄雪造景的大眾風呂。（大地酒店提供）

泡湯票券則提供多種選擇，全年度不分平假日均不加價，「大地湯氛套券」單張可體驗雪景大眾風呂4小時，2張可使用雙人湯屋120分鐘，3張可搭配SPA療程60分鐘與芳療室內溫泉30分鐘，且購買一套即加贈平日大眾風呂招待券1張。「大地湯饗套券」單張可兌換大眾風呂與套餐美食1客，2張可升級為雙人湯屋搭配雙人套餐，餐點內容不僅可選擇月兒彎彎涮涮鍋或喜歡西餐廳套餐2擇1，買1套即加贈平日大眾風呂招待券2張，票券使用上更加彈性。

「大地湯饗套券」可自由搭配溫泉+美食，圖為大地酒店獨立湯屋。（大地酒店提供）「大地湯饗套券」可自由搭配溫泉+美食，圖為大地酒店獨立湯屋。（大地酒店提供）

餐飲券主打「泉鄉美食家套券」，每張1,000元可折抵1,200元餐飲，適用於大地酒店旗下3間餐廳，購買3套還加贈價值1,580元的雙人下午茶券。五星級早餐套券「晨意食足」，每套5張再贈1張，平假日皆可使用，每逢假日早午餐服務時間至13：00，是晨間時光的最佳享受。更多相關訊息詳詢大地酒店線上旅展官網。

