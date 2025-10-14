ITF台北國際旅展11月登場 早鳥票10月14至15日限時開搶

台北國際旅展將於11月7至10日在台北南港展覽館一館登場，早鳥票10月14至15日限時開搶。（台灣觀光協會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕全國規模最大、歷史最悠久的ITF台北國際旅展，將於11月7至10日在台北南港展覽館一館登場，主辦單位台灣觀光協會表示，今年展覽規模擴大至1,600個攤位，較去年成長100個攤位，75折早鳥票於今（14）日開賣，限時2天搶購，可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go等通路購買，門票原價200元，早鳥票享75折150元超值價格；10月16日起至11月6日開展前，也可購買9折預售票。

此外，高鐵假期也祭出ITF超值優惠，即日起至10月24日購買高鐵假期任一產品，前200筆訂單，每筆訂單加贈2張「ITF台北國際旅展門票」。為響應公益，主辦單位與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，11月1至8日，只要至北北基宜地區16個捐血點捐血1袋，即可獲得1張門票（每人最多兌換2張門票），邀請大家一起挽袖做公益。更多相關訊息詳詢ITF台北國際旅展官網。

