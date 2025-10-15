自由電子報
藝術文化

北榮新竹分院榮民文物展 展現榮民風華

2025/10/15 14:16

北榮新竹分院院長陳曾基（右起3人）感謝苗栗縣榮服處大力支持榮民節文物展，副處長柯長榮陪同陶如朗伯伯與會。（北榮新竹分院提供）北榮新竹分院院長陳曾基（右起3人）感謝苗栗縣榮服處大力支持榮民節文物展，副處長柯長榮陪同陶如朗伯伯與會。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮總新竹分院70周年慶，欣逢第47屆榮民節，即日起至10月31日在行政大樓1樓大廳舉辦「榮民文物展」，有早期國軍官兵使用的神龍小組跳傘服裝、北宜高速公路雪山隧道主坑西行貫通紀念石、用77個火柴盒組成中華民國國旗等，生動呈現榮民在國防建設與社會發展中的角色。

苗栗縣榮服處志工參訪北榮新竹分院並參觀榮民節文物展活動照。（北榮新竹分院提供）苗栗縣榮服處志工參訪北榮新竹分院並參觀榮民節文物展活動照。（北榮新竹分院提供）

此次展覽，獲得新竹榮服處及苗栗縣榮服處大力支持，借多項珍貴的歷史文物，展出個人裝備、石碑、墨寶及個人創作等，讓民眾得以近距離認識榮民為國為民的犧牲、奮鬥精神，傳承榮民的風華與榮耀。

其中，苗栗縣榮服處提供前留駐越富國島耆老，現年95歲碩果僅存的榮民——陶如朗伯伯，陸軍中校退伍，17歲從軍的他，原部隊是64軍通信營無線電台報務員，抗戰時追隨國軍從安徽省邊戰邊走，經歷無數戰鬥及戰役，直至中越邊境鎮南關，最後借道越南及法國同意留駐於富國島，民國42年6月返抵台灣安置。

陶如朗退役後一生作育英才，潛心研習書法、陶冶心性，充實精神生活；自民國98年起，曾經至苗栗縣公館鄉文康中心教授書法，陶伯伯書法專精楷書，對於行書、草書功力不凡，每年春節前也會書寫春聯餽贈榮民眷與鄉親，且經常受邀參加展覽。

苗栗縣榮服處處長陳立中表示，與新竹分院跨界合作陳展榮民文物，首次展出多項珍貴榮民文物，讓參觀民眾更深入了解榮民先進的事蹟與精神價值。希望讓社會大眾深入了解榮民前輩為國家付出的辛勞與奉獻。更強調：「每一件文物背後都是一段感人的歷史，我們有責任將這些記憶保存與傳承。」

北榮新竹分院院長陳曾基表示，榮民節文物特展不僅是對榮民的致敬，更是推廣退除役官兵歷史與貢獻教育的最佳契機。院方邀請各界蒞臨參觀，共同見證榮民精神的延續與榮光再現的歷史軌跡，帶領參展者走進一段時光的旅程中細細品味。

