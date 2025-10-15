自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

體驗原鄉文化魅力！大甲溪觀光文化季將於18、19日登場

2025/10/15 14:26

「2025大甲溪觀光文化季」將於本月18及19日兩天在台電下谷關會館熱鬧登場！（和平區公所提供）「2025大甲溪觀光文化季」將於本月18及19日兩天在台電下谷關會館熱鬧登場！（和平區公所提供）

〔記者歐素美／台中報導〕「2025大甲溪觀光文化季」將於本月18及19日兩天在台電下谷關會館熱鬧登場！首日下午除有百變魔幻秀、泡泡秀、氣球秀，晚上有原風星空音樂會，邀請林曉培、盧學叡等藝人現場演唱；第2天並有童話世界等表演，和平區公所並與谷關溫泉業者合作，推出「加碼摸彩活動」，凡10月18日前入住指定溫泉飯店，即可獲得加碼摸彩券一張， 有機會抽中iPad、住宿券、折價券、泡湯券、折疊腳踏車、隨行空氣清淨機等多項好禮。

台中市和平區為泰雅族原鄉，擁有豐富的自然景觀與人文底蘊，區內的谷關溫泉、高山果園及多樣部落文化，展現出獨特的山林人文風貌。

和平區公所整合地方特色與生態觀光，結合原風音樂、舞蹈表演、地方產業體驗與部落輕旅行等，展現和平區原鄉文化的多元魅力，邀請民眾沿著大甲溪線深入原鄉部落，親身感受和平區的風土人情與文化故事，並以在地代表作物 「五葉松」、「甜柿」及「泰雅文化」為亮點，規劃五葉松盆栽展覽及農特產展售，透過泰雅文化展示與互動體驗，讓更多人認識和平區優質農產。

在經濟部水利署的補助支持下，今年活動特別融入「珍愛水資源」主題，藉由教育宣導與互動體驗，推廣節水觀念與綠色電力理念，喚起民眾對大甲溪流域生態保育的重視，展現和平區推動永續環保的決心。

活動現場規劃兩大主軸舞台，「水元素舞台」以親子互動為亮點，特別邀請MOMO親子台的達伶姊姊帶來歡樂表演，並搭配魔術、氣球、泡泡秀等趣味節目，與現場小朋友熱情互動，讓家庭觀眾感受寓教於樂的歡樂氛圍；「原風星空音樂會」則將於18日晚上6點登場，邀請知名歌手林曉培、盧學叡及多組原住民表演團體演出，以動人歌聲與原風節奏點亮谷關夜空，呈現融合自然與文化的感動饗宴。

