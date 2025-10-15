推動台日古都交流有功 郭貞慧獲京都市特別表彰

京都市長松井孝治（左）頒發特別表彰給台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧（中），京都市議員寺田一博（右）贈送一幅西陣織師傳繪製的肖像給郭貞慧。（郭貞慧提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧，由於長年推台南市與京都市交流有成，今天獲得京都市頒發「國際交流推進特別表彰」表揚，這也是京都市首次將該獎項頒發給外國人士。

京都市長松井孝治（左）在頒獎後與郭貞慧（右）合影。（郭貞慧提供）

郭貞慧在2013年從時任台南市長賴清德的手上，接下台南市台日友好交流協會理事長的職務，她與當時擔任台南市議員的李退之，共同推動台南與同為古都的京都進行交流，10多年來致力促進兩市在文化、教育與城市外交等多領域合作。2018年促成台南市與京都市議會簽署友好交流協定，並於2021年擔任台南市觀旅局長期間，完成台南與京都正式締結為夥伴城市，讓兩市在文化創意與青年互動上建立深厚情誼。

除官方交流外，郭貞慧亦推動多項文化活動，包括「總爺和風文化祭——京都西陣織特展」、「台南茶陶 × 京燒清水燒交流展」、邀請京都茶道及香道專家來台南客席分享，更規劃阿霞飯店主廚吳建豪帶著台南菜前往京都及大阪與在地料理人交流，安排成大校友前往京瓷進行學習之旅等。

京都是日本古都，京都市則誕生於1889年，也是日本最早的市級自治體，1898年市公所正式掛牌，該市將每年的10月15日定為京都市自治紀念日。除了舉辦相關慶祝活動，也選在這天由京都市長松井孝治親自頒發「國際交流推進特別表彰」給來自台南的郭貞慧，這是該獎項首次對外國人士進行表揚。

此次獲得京都市政府表彰，不僅肯定郭貞慧多年來促進台日交流的努力，也象徵台南與京都友誼進入新階段，持續以文化為橋樑，深化城市間的理解與合作。郭貞慧表示，京都與台南同為歷史文化古都，彼此在保存傳統與創造新文化上的精神相通。她盼望未來能持續作為台日兩國交流的架橋者，讓文化創意、教育與青年合作持續深化。

擔任京都市「日台友好議員聯盟」會長的京都市議員寺田一博，今天也接受表揚他20年來推動城市交流的貢獻，寺田今年5月也獲台南市長黃偉哲頒發「榮譽市民」證。這次他特別請京都的西陣織師傅，為郭貞慧畫了一張肖像，做為她獲得表彰的紀念。

