圓山微波站遭外國入侵未通報？ 央廣駁斥要求更正否則提告

中央廣播電台官今（15）日發聲明駁稱媒體誤導要求更正。（資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕有媒體今（15）日報導，中央廣播電台圓山微波站去年9月間發生外籍人士夜間入侵事件，該設施被列為國家重要基礎關鍵設施，央廣高層事後未通報國安單位，也未進行懲處與安全改善，質疑管理有疏漏。對此，央廣今日發布聲明，駁斥媒體報導情節與事實不符，強調央廣有向主管機關通報，要求媒體更正，否則將提告。

該媒體報導，一名德國籍青年去年以觀光名義入境後，入侵央廣圓山微波發射台機房，未料遭反鎖，受困整夜，只能以筆電向遠在德國的家人求救。外交部與德國辦事處接獲訊息後，請警方協尋，最終在圓山山腰的微波站找到受困男子。報導指，央廣高層事後未通報國安單位，也未進行懲處與安全改善，導致管理疏漏。

對此，央廣說明，案發後即依「關鍵基礎設施」通報程序向主管機關報告，並無隱匿情事。當時也依照安防協議主動通報治安單位，派員至圓山派出所報案與提告，並配合地檢署偵辦，全案經檢察官偵辦後，基於該名外籍人士係因誤闖而進入該棟建物，但並無對建物內核心設施有所破壞，因而予以不起訴處分。

央廣強調，有關報載內容所述之發生時間及情節描述，皆與事實未符，各項指控亦從未向本臺做查證，「敬告中國時報即時更正」，否則將提出告訴。

◎央廣聲明全文如下：

「有關媒體今（15）日報導央廣微波站遭外籍人士入侵事件，為免外界誤解，特此聲明如下：

1. 有關報載內容所述之發生時間及情節描述，皆與事實未符，各項指控亦從未向本臺做任何查證，本篇錯誤報導居心可議，敬告中國時報即時更正，否則，本臺將提出告訴。

2. 案發後，本臺即刻依關鍵基礎設施相關程序向主管機關進行通報，並無隱匿之情事。

3. 本台與治安單位簽訂安防協議，本台也立即派員前往圓山派出所報案與提告，並前往地檢署協助偵察。全案經檢察官偵辦後，基於該名外籍人士係因誤闖而進入該棟建物，但並無對建物內核心設施有所破壞，因而予以不起訴處分。

財團法人中央廣播電臺 敬啟」

