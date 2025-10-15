恆春文化中心劇場館11/15開幕 一連6週藝文饗宴10/17啟售

12月6日邀請台灣民謠大師陳明章演出。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕恆春文化中心劇場館將於下（11）月15日啟用，屏東縣政府推出為期6週的開幕系列節目，從11月22日至12月27日接力登場，橫跨民謠、民歌與親子音樂劇等多元演出，本（10）月17日起於OPENTIX售票系統啟售。申辦「屏東藝遊卡」可享購票優惠。

屏東縣府文化處指出，開幕首場節目由金曲客家樂團「劉阿昌與打幫你樂團」攜手台灣原創流行音樂首獎得主「浮可泰樂團」演出《恆春半島民謠的跨界演出》，融合民謠與世界音樂風格，為新館啟用揭開序幕。11月29日演出的「阿卡貝拉音樂劇《勝利食堂》」，以屏東眷村勝利星村為創作靈感，由屏東縣政府培訓的阿卡貝拉人聲樂團，聯手麥子劇場共製，展現屏東原創劇場能量。

恆春文化中心劇場館開幕首場節目邀請金曲客家樂團「劉阿昌與打幫你樂團」等演出。（屏東縣政府提供）12月13、14日登場的「恆春流金歲月民歌演唱會」，邀請歌手方季惟等人重現經典。（屏東縣政府提供）

12月6日邀請台灣民謠大師陳明章領軍「福爾摩沙淡水走唱團」，攜手恆春及滿州民謠傳藝師，並邀金曲歌后黃妃、戴曉君同台，帶來融合傳統與創新的《落山風吹起民謠的音樂旅程》音樂會。12月13、14日「恆春流金歲月民歌演唱會」，邀集鄭怡、周治平、金智娟、方季惟、曾淑勤、南方二重唱、許景淳、葉佳修、施孝榮、李明德等經典卡司，以熟悉旋律重現民歌年代的感動與世代共鳴。

藝人小嫻主演原創音樂劇《唱吧！唱吧！》。（屏東縣政府提供）

12月20日推出聖誕親子音樂劇《聖誕麋鹿出任務》，由屏東聯合管樂團與豆子劇團攜手打造，陪伴大小朋友共度溫馨耶誕。27日壓軸場原創音樂劇《唱吧！唱吧！》，由藝人小嫻主演，以恆春女子追尋歌唱夢想為題，描繪跨越時代的動人故事，為開幕系列畫下完美句點。

屏東藝遊卡會員可享屏東縣政府自製節目購票優惠。（屏東縣政府提供）

文化處表示，凡憑當年度「屏東縣政府或屏東縣文化基金會主辦節目票根」折扣後滿1000元，或繳年費300元，即可申辦「屏東藝遊卡」，詳情可關注屏東縣府文化處、屏東藝遊及恆春文化中心官網與粉絲專頁。

