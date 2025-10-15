自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

社會賢達不願被羞辱 文化部：公視董事徵詢確實遇困境

2025/10/15 17:19

文化部今日坦承，新任董事會名單在徵詢階段就遇困境。（資料照）文化部今日坦承，新任董事會名單在徵詢階段就遇困境。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕現任公視董事會（第7屆）原已於5月31日任期屆滿，但因鑒於過去董事會名單總在審查委員會時，頻遭在野立委以各種理由杯葛，導致很多社會專業人士以「不願意因為選任被羞辱」婉拒邀請，使新任董事會（第8屆）提名作業，至今無法完成。文化部今日坦承，新任董事會名單在徵詢階段就遇困境。

學者羅世宏今日在臉書貼文表示，依法第8屆董事會應該在第7屆的屆滿前6個月進行提名作業，至今已延宕10個月，質疑行政院與文化部「裝死」。對此，文化部說明，因過去經驗造成許多專業人士拒絕擔任下（第8）屆候選人，並表達「不願意因為選任被羞辱」的心情，因此，徵詢過程並不順利。

文化部表示，依據《公共電視法》規定，公視董事會由董事11人至15人、監察人3-5人組成，董事、監察人候選人經提交由各黨派依比例推舉的審查委員會，經全體委員3分之2以上同意後聘任。歷屆董監事選任發生多次候選人無法通過選任標準情形，例如現任第7屆董監事在第1次審查委員會時，21名董事及5位監事候選人，僅通過7位董事及1位監事；第2次審查委員會更發生同一政黨推薦委員全數缺席，造成14位董事、4位監事候選人全數無法通過選任情況。

但針對第8屆董事會的提名作業，文化部強調，「仍將持續依《公共電視法》規定，努力邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業人士同意候選，並懇切期盼審查委員及社會各界能對包含公視在內的所有公共媒體有更多的支持及理解。」

