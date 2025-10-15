綠舞旅展推住房優惠3.6折起 滿額抽豪華湖畔Villa住宿券

宜蘭綠舞國際觀光飯店以日式主題園區打造一站式度假體驗，即日起至11月10日推出線上旅展。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕ITF台北國際旅展11月7至10日登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店不只在展場將祭出最低3.6折超值優惠，更於昨（14）日搶先開跑線上旅展，首4日（14至17日）加碼推出「漓六人房」早鳥優惠價；最受矚目的豪華庭園Villa與豪華湖畔Villa更祭出旅展獨家優惠，贈送2人免費入住，再享日式體驗5選2及虛擬高爾夫，週一至週四入住再加贈經典3選1；凡於旅展現場及線上旅展單筆消費住宿券滿額可抽獎，有機會獲得價值57,200元「豪華湖畔Villa住宿券」。

入住綠舞體驗「卡比巴拉躍湖號」滑索飛越湖面，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。（綠舞國際觀光飯店提供）

遊客可換穿日式經典浴衣遊園，與羊駝、水豚等人氣萌寵零距離互動。（綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞飯店以全台唯一的日式主題園區打造一站式度假體驗，旅客可乘著滑索飛越湖面、換穿日式經典浴衣、與羊駝、水豚等人氣萌寵零距離互動，還能免費入園宜蘭必訪打卡點「黑RURU CAFE」，每間客房均可眺望不同視角的山海景致，廣受各年齡層遊客喜愛。綠舞表示，由於園區擁有不同類型的住宿設施，若是雙人出遊，推薦「玥」雙人極景客房，一泊一食38折、一泊二食41折；親子或好友結伴，首選「嵐」家庭4人房，每人最低不到1,950元，最划算！若想全家同樂或慶祝重要時刻，絕不能錯過「豪華庭園Villa」及「豪華湖畔Villa」，不只旅展獨家贈送2人免費入住，還享日式體驗5選2：和果子/抹茶/植栽/忍者體驗/妖怪島大冒險，打造充滿驚喜的日式假期。

蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒·割烹聯袂推出「平日雙人共用餐券」超值套組。（綠舞國際觀光飯店提供）

凡購買住宿券即贈經典浴衣或大正浪漫或動漫Cosplay體驗。（綠舞國際觀光飯店提供）

除了優惠住宿產品，美食優惠餐券也不容錯過，綠舞飯店標榜嚴選宜蘭在地當令食材款待旅人，園區內的蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒·割烹聯袂推出「平日雙人共用餐券」超值套組，可品嘗蝶舞咖啡廳各式異國料理或日光璽舞 壽喜燒·割烹享用關東風味壽喜燒套餐。時序進入涼爽秋冬，喜愛泡湯的旅客可嘗試「泳池+浴場遊園券」，1組10張，一次暢遊禪意滿滿的日式園區，浸泡專屬精油湯池舒緩身心。更多相關訊息詳詢綠舞國際觀光飯店線上旅展官網。

