日本妖怪萌鬼出沒大倉久和 抹茶河童、提燈妖怪限時帶回家

大倉久和大飯店The Nine烘焙坊今年特別推出以日本經典妖怪為主題的「萌鬼甜點系列」。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕西洋萬聖節即將到來，日本妖怪也來插一腳，搞怪現身大倉久和大飯店，The Nine烘焙坊今年特別推出以日本經典妖怪（お化け，Obake）為主題的「萌鬼甜點系列」，有河童、唐傘小僧、提燈妖怪與妖孤等日本傳說中的妖怪，融合抹茶、紅豆、白玉等經典和風元素，打造味覺與視覺兼具的萬聖節驚喜，邀請大家一起走進充滿日式童趣的萬聖節甜點世界。

「河童」是白玉麻糬抹茶慕斯蛋糕。（大倉久和大飯店提供）

「唐傘小僧」洋溢俏皮妖魅的和風趣。（大倉久和大飯店提供）

首先是源自日本傳說、棲息於水邊的妖怪「河童」，擁有如猴、青蛙與烏龜混合般的外型，The Nine烘焙坊以巧思，以綠意盎然的抹茶為主調，以抹茶巧克力與海綿蛋糕重現河童標誌性的綠色肌膚，立於香脆的蕎麥餅底之上，頭頂盛水的碟形凹陷則巧妙以白巧克力與抹茶巧克力花朵點綴，增添趣味與層次感，內含紅豆餡、白玉麻糬、海綿蛋糕、抹茶慕斯。充滿俏皮妖魅和風趣的「唐傘小僧」，是油紙傘放置百年後幻化成的頑皮妖怪，單眼、頑皮吐著舌頭，單腳站在草鞋上，這款甜點採海綿蛋糕為底，白味噌巧克力慕斯搭配毛豆餡、砂布列餅乾、海綿蛋糕與柚子果餡，鹹甜交錯的絕妙滋味，口感層次豐富，俏皮造型搭配活潑味覺，巧妙詮釋唐傘小僧的淘氣靈魂。

幽光綻放和風奇趣的「提燈妖怪」。（大倉久和大飯店提供）

白巧克力捏塑帶著神祕與幻化的的「狐妖」面具。（大倉久和大飯店提供）

至於夜行「提燈妖怪」，特別用紅巧克力沾面呈現燈籠光澤，提燈中還有嘴巴吐出長舌作怪的造型，內餡結合梅子蜜番茄與番茄慕斯的獨特酸甜，搭配梅酒凍、茉莉杏仁蛋糕與脆餅，清新花果香與微酸果味完美平衡，香氣層次分明，呈現和風甜點的優雅層次，紅巧克力呈現妖怪的微笑，宛如秋夜燈火的神祕氛圍。迷魅人心的「狐妖」，以白巧克力所捏塑帶著神祕與幻化的的狐妖面具，白色外層澤呼應千年孤狸靈動外型，融合柚子蜂蜜乳酪慕斯與香草卡達奶餡，夾層炙燒焦糖蘋果與柚子蘋果，最後撒上焦糖跳跳糖與白巧克力沾面，底部餅乾脆片增添口感，酸甜之間藏著迷魅人心的魔力。「萌鬼甜點系列」10月17至31日止，於飯店1樓The Nine烘焙坊販售，數量有限，售完為止。

