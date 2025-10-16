自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

日本妖怪萌鬼出沒大倉久和 抹茶河童、提燈妖怪限時帶回家

2025/10/16 11:40

大倉久和大飯店The Nine烘焙坊今年特別推出以日本經典妖怪為主題的「萌鬼甜點系列」。（大倉久和大飯店提供）大倉久和大飯店The Nine烘焙坊今年特別推出以日本經典妖怪為主題的「萌鬼甜點系列」。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕西洋萬聖節即將到來，日本妖怪也來插一腳，搞怪現身大倉久和大飯店，The Nine烘焙坊今年特別推出以日本經典妖怪（お化け，Obake）為主題的「萌鬼甜點系列」，有河童、唐傘小僧、提燈妖怪妖孤等日本傳說中的妖怪，融合抹茶、紅豆、白玉等經典和風元素，打造味覺與視覺兼具的萬聖節驚喜，邀請大家一起走進充滿日式童趣的萬聖節甜點世界。

「河童」是白玉麻糬抹茶慕斯蛋糕。（大倉久和大飯店提供）「河童」是白玉麻糬抹茶慕斯蛋糕。（大倉久和大飯店提供）

「唐傘小僧」洋溢俏皮妖魅的和風趣。（大倉久和大飯店提供）「唐傘小僧」洋溢俏皮妖魅的和風趣。（大倉久和大飯店提供）

首先是源自日本傳說、棲息於水邊的妖怪「河童」，擁有如猴、青蛙與烏龜混合般的外型，The Nine烘焙坊以巧思，以綠意盎然的抹茶為主調，以抹茶巧克力與海綿蛋糕重現河童標誌性的綠色肌膚，立於香脆的蕎麥餅底之上，頭頂盛水的碟形凹陷則巧妙以白巧克力與抹茶巧克力花朵點綴，增添趣味與層次感，內含紅豆餡、白玉麻糬、海綿蛋糕、抹茶慕斯。充滿俏皮妖魅和風趣的「唐傘小僧」，是油紙傘放置百年後幻化成的頑皮妖怪，單眼、頑皮吐著舌頭，單腳站在草鞋上，這款甜點採海綿蛋糕為底，白味噌巧克力慕斯搭配毛豆餡、砂布列餅乾、海綿蛋糕與柚子果餡，鹹甜交錯的絕妙滋味，口感層次豐富，俏皮造型搭配活潑味覺，巧妙詮釋唐傘小僧的淘氣靈魂。

幽光綻放和風奇趣的「提燈妖怪」。（大倉久和大飯店提供）幽光綻放和風奇趣的「提燈妖怪」。（大倉久和大飯店提供）

白巧克力捏塑帶著神祕與幻化的的「狐妖」面具。（大倉久和大飯店提供）白巧克力捏塑帶著神祕與幻化的的「狐妖」面具。（大倉久和大飯店提供）

至於夜行「提燈妖怪」，特別用紅巧克力沾面呈現燈籠光澤，提燈中還有嘴巴吐出長舌作怪的造型，內餡結合梅子蜜番茄與番茄慕斯的獨特酸甜，搭配梅酒凍、茉莉杏仁蛋糕與脆餅，清新花果香與微酸果味完美平衡，香氣層次分明，呈現和風甜點的優雅層次，紅巧克力呈現妖怪的微笑，宛如秋夜燈火的神祕氛圍。迷魅人心的「狐妖」，以白巧克力所捏塑帶著神祕與幻化的的狐妖面具，白色外層澤呼應千年孤狸靈動外型，融合柚子蜂蜜乳酪慕斯與香草卡達奶餡，夾層炙燒焦糖蘋果與柚子蘋果，最後撒上焦糖跳跳糖與白巧克力沾面，底部餅乾脆片增添口感，酸甜之間藏著迷魅人心的魔力。「萌鬼甜點系列」10月17至31日止，於飯店1樓The Nine烘焙坊販售，數量有限，售完為止。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應