自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

114年Tuying Art 藝術節得獎作品 即日起大溪原民館展出

2025/10/16 14:06

114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕由桃園市原住民族發展基金會舉辦的 「114年Tuying Art 藝術節」比賽，總獎金12萬元，最高獎金2萬元，共吸引144件作品參與，最後選出12件得獎作品，得獎作品自即日起至明年3月底在大溪原住民文化會館展出，對原住民藝術有興趣民眾不妨抽空前往觀賞，見證這場跨越藝術、影像與表演的文化盛事。

114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）

「114年Tuying Art 藝術節」，今年以 「Fangcalaya’orip 美好生活」為主題，其中攝影競賽分別為「自然與生態組」與「城市、文化與生活組」，捕捉原鄉生態與都市文化風情；另有社群圖文競賽則邀請民眾書寫家庭記憶、部落故事與歲時祭儀，藉由社群擴散引發共鳴，3大類別，分別選出前3名及佳作，共有12件得獎作品。

LIKAT LIKAT 城裡的那道光-都市原住民特展 X 「Tuying Art 藝術節」美好生活攝影生活展，自即日起至明年3月底止在大溪原住民文化會館展出。

114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應