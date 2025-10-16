114年Tuying Art 藝術節得獎作品 即日起大溪原民館展出

114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕由桃園市原住民族發展基金會舉辦的 「114年Tuying Art 藝術節」比賽，總獎金12萬元，最高獎金2萬元，共吸引144件作品參與，最後選出12件得獎作品，得獎作品自即日起至明年3月底在大溪原住民文化會館展出，對原住民藝術有興趣民眾不妨抽空前往觀賞，見證這場跨越藝術、影像與表演的文化盛事。

「114年Tuying Art 藝術節」，今年以 「Fangcalaya’orip 美好生活」為主題，其中攝影競賽分別為「自然與生態組」與「城市、文化與生活組」，捕捉原鄉生態與都市文化風情；另有社群圖文競賽則邀請民眾書寫家庭記憶、部落故事與歲時祭儀，藉由社群擴散引發共鳴，3大類別，分別選出前3名及佳作，共有12件得獎作品。

LIKAT LIKAT 城裡的那道光-都市原住民特展 X 「Tuying Art 藝術節」美好生活攝影生活展，自即日起至明年3月底止在大溪原住民文化會館展出。

