限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
114年Tuying Art 藝術節得獎作品 即日起大溪原民館展出
114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）
〔記者謝武雄／桃園報導〕由桃園市原住民族發展基金會舉辦的 「114年Tuying Art 藝術節」比賽，總獎金12萬元，最高獎金2萬元，共吸引144件作品參與，最後選出12件得獎作品，得獎作品自即日起至明年3月底在大溪原住民文化會館展出，對原住民藝術有興趣民眾不妨抽空前往觀賞，見證這場跨越藝術、影像與表演的文化盛事。
114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）
「114年Tuying Art 藝術節」，今年以 「Fangcalaya’orip 美好生活」為主題，其中攝影競賽分別為「自然與生態組」與「城市、文化與生活組」，捕捉原鄉生態與都市文化風情；另有社群圖文競賽則邀請民眾書寫家庭記憶、部落故事與歲時祭儀，藉由社群擴散引發共鳴，3大類別，分別選出前3名及佳作，共有12件得獎作品。
請繼續往下閱讀...
LIKAT LIKAT 城裡的那道光-都市原住民特展 X 「Tuying Art 藝術節」美好生活攝影生活展，自即日起至明年3月底止在大溪原住民文化會館展出。
114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）114年Tuying Art藝術節得獎作品即日起在原民會館展出。（原民局提供）
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應