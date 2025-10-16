自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

中央社前記者謝幸恩涉黃國昌狗仔案 懲處內容曝光

2025/10/16 10:41

針對前記者謝幸恩捲黃國昌狗仔跟拍案，中央社今日發聲明懲處謝幸恩及其多位主管。（翻攝自中央社官網）針對前記者謝幸恩捲黃國昌狗仔跟拍案，中央社今日發聲明懲處謝幸恩及其多位主管。（翻攝自中央社官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕中央社前記者謝幸恩涉黃國昌狗仔跟拍案，中央社於日前啟動調查機制，今（16）日發聲明指出，經中央社人事評議委員會4位內部調查委員完成調查報告，並經諮詢3位外部委員林信和律師、吳明蒼律師及盧世祥新聞顧問，提供懲處與改善建議，提報中央社人評會審議做出決議。

中央社人評會決議如下：

一、前記者謝幸恩雖已於114年9月29日請辭，惟經本社調查小組查出，謝員任職本社期間，違反本社「新聞專業公約」、「工作規則」、「兼職、兼課及在職進修管理要點」規定，對本社造成極大的傷害，故予以最嚴厲的記大過二次處分。

二、相關主管涉有疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，對現任綜合新聞中心市政社會組組長予以記小過二次處分、時任綜合新聞中心主任予以記小過一次處分、時任總編輯予以記申誡二次處分、現任總編輯予以記申誡一次處分。

