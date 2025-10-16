奇美博物館攜手大英博物館 「埃及之王：法老」集結208件稀珍藏品

〈阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌〉，展現古埃及的精湛工藝。（圖片版權：大英博物館理事會）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館攜手大英博物館，於明年1月推出超級大展「埃及之王：法老」，展出280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，涵蓋拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間，為台灣史上最大規模的法老文物，早鳥票將於10月20日開賣。

「埃及之王：法老」策展以「帝王視角」出發，「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7大主題，帶領民眾穿越時空，揭開法老的神祕面紗。

〈塞提一世的沙布提俑〉，沙布提俑是放在墓室裡的人形雕像，做為墓主在死後世界的僕役。（圖片版權：大英博物館理事會）

館方表示，大英博物館館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。此次精選280件展品，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，展品從僅2公分的金飾，到重達2噸的宏偉石像，也有珠寶、陪葬品、石雕、棺木與文書信件等，種類豐富多元。

展出亮點包括重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭、圖坦卡門的殘損軀幹雕像、大英博物館保存最完整的法老雕像塞提二世坐像；另有戰爭女神「塞赫麥特」的6尊獅首神像，及高近2.5公尺、寬逾3公尺的大型墓室浮雕。

奇美博物館明年1月將攜手大英博物館，推出「埃及之王：法老」大展，圖為〈拉神之子」銘文浮雕殘片〉。（圖片版權：大英博物館理事會）

此外匯集50件罕見飾品，如護身符、戒指、項鍊、腰帶等，以及距今4700年前，描繪法老擊殺敵人的浮雕殘片、記錄皇家陵墓盜竊案的莎草紙、抱怨禮物太少的外交信件等，讓參觀民眾一窺當時帝國的運作與祕辛。展出的大量石製文物，總重量高達28噸。

「埃及之王：法老」於明年1月29日至2027年1月10日展出，首波售票於10月20日中午12時起限量開賣，早鳥票380元，週三藝享票2000元，開幕限定票2500元。

