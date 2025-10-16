大英博物館埃及王法老將登台 28噸石像台灣史上最大規模

國王和神祇歡慶的塑像，約西元前664–332年。（大英博物館理事會、奇美博物館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼去年「從拉斐爾到梵谷」大展後，奇美博物館今（16）日宣布與大英博物館合作，將於2026年1月29日推出超級大展「埃及之王：法老」，展出台灣史上最大規模的法老文物。

奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。（奇美博物館提供）

奇美博物館今以新聞稿說明「埃及之王：法老」展內容，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，更十分罕見地引進總計達28噸的大型石像，磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢。民眾將透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇。

神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座，約西元前900年。（大英博物館理事會、奇美博物館提供）

奇美博物館表示，大英博物館館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。「埃及之王：法老」將以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7大主題，探索法老的多元角色。

奇美博物館也宣布，「埃及之王：法老」早鳥票將於10月20日開賣。

