葉石濤百歲冥誕紀念 限定郵戳和攝影展致敬台灣文學巨擘

「葉石濤雙城記」攝影特展策展人林柏樑與代表作品葉老影像合照。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為紀念台灣文學巨擘葉石濤今年百歲冥誕，葉石濤文學紀念館推出「文學少年的百年奮鬥記」系列活動，包括臨時郵局、攝影特展及「文學舞蹈劇場—百年青春夢」等精采節目，邀請民眾共同回顧葉老一生為台灣文學奮鬥的身影。

葉石濤1925年出生於台南中西區，16歲開始創作，首篇作品〈林君的來信〉即獲西川滿讚譽，自此筆耕不輟近一甲子。他以「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」的名言，為台南寫下最動人的城市註腳。

南市文化局長黃雅玲表示，葉石濤對台灣文學的貢獻深遠，其《臺灣文學史綱》奠定本土文學主體基礎。文化局自去年起即籌辦多項紀念企畫，包括與漫畫家合作推出改編漫畫《槍聲與紅鞋子》，並邀知名攝影家林柏樑策畫「葉石濤雙城記」攝影特展，透過傳統銀鹽黑白影像，重現葉老在台南與高雄之間的文學旅程，展覽將於11月1日於紀念館開幕。

雞屎藤舞蹈舞場演繹葉石濤作品〈葫蘆巷春夢〉。（南市文化局提供）

葉石濤文學紀念館與台南郵局合作推出3款限定郵戳，10月18日至19日於國立台灣文學館「文學暢秋日市集」，及11月1日葉老冥誕當天設置臨時郵局，每日郵戳皆不同，另有洪福田插畫設計的紀念郵票同步登場。11月1日將邀請雞屎藤舞蹈劇場於文學館演講廳演出《百年青春夢》，由葉老門生陳慧勻編導，改編自〈葫蘆巷春夢〉、〈福佑宮燒香記〉與〈紅鞋子〉，以舞蹈重現葉老筆下橫跨日治與戰後時代的人文記憶。

「文學少年的百年奮鬥記」系列活動自10月下旬起至11月23日止，包含攝影展、舞蹈劇、地景踏查、講座、教師工作坊及漫畫新書發表等，延續葉石濤「沒有土地，哪有文學」的精神。活動詳情可上「葉石濤文學紀念館」Facebook粉絲專頁查詢。

