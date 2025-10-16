自由電子報
開台第一庄之根源？水林鄉啟動鄉志編纂 揭顏思齊登陸真相

2025/10/16 14:15

水林鄉公所啟動鄉志編纂，將花19個月針對7大篇章撰寫水林歷史。（記者李文德攝）水林鄉公所啟動鄉志編纂，將花19個月針對7大篇章撰寫水林歷史。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕相傳1621年顏思齊在雲林水林附近登陸，因而讓此地有「開台第一庄」之稱，可長年未有正式文獻記載，也無鄉志佐證。公所今 （16）日啟動鄉志編纂，由台灣經濟研究院博士游維真主持，將耗時19個月編纂7大篇章。游表示，顏史牽涉國家歷史定位，是編纂重中之重，將採傳說、文獻分編方式同步呈現，符合史實。

今公所舉辦鄉志編纂記者會，由水林鄉代理鄉長張東凱主持，邀請地方村長、社區協會理事長等人舉辦說明會，同是水林子弟的縣府文觀處長陳璧君、社會處長林文志也出席參加。

張東凱表示，水林鄉從未有鄉志，但在台灣開台史具獨特地位，因此鄉志編纂格外慎重，委由台灣經濟研究院承辦，耗時19個月預計2027年完成歷史、地理、經濟、社會教育人物傳記等7大篇章，盼文獻收集、田野調查及訪談成果，呈現水林歷史變遷。

陳璧君指出，400多年前（西元1621年）顏思齊率眾來台開墾，在水林、北港一帶登陸並設置10寨，其中主寨就是現今水林水北村顏厝寮，也讓水林鄉擁有「開台第一庄」稱號。縣府近年也針對顏思齊進行多項調查研究，甚至有中研院研究員實際參訪顏厝寮馬蹄型部落、七角井等歷史現場，得到顏思齊在笨港地區建寨一說也非空穴來風，都可作為水林鄉志參考。

游維真表示，有關顏思齊的登陸地點和時間，多年來除地方口傳軼聞，也有不少考古文物和研究文獻，因鄉志編纂攸關台灣史的定位，因此，將採取傳說與文獻分編的方式同步呈現，藉此將顏史完整面貌如史實記錄，更是此次鄉志編纂的重中之重。

