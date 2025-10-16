全國小小茶藝師比賽 嘉縣瑞里國小奪冠

瑞里國小的陳佳維、林沐蓁參加全國小小茶藝師競賽獲得第一名。（嘉義縣政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕南投世界茶業博覽會10月4日至12日舉行，期間舉辦「全國小小茶藝師競賽」，吸引全國各國小組隊競技，競賽結果日前出爐，嘉義縣梅山鄉瑞里國小學童陳佳維、林沐蓁，以「一步一腳印」主題的茶席獲得評審青睞，獲得第一名。

嘉義縣共7隊參賽，另還有嘉義縣太興國小葉東茂、林芸慧（指導老師朱小慧、廖麗霞）獲最佳茶湯表現獎；瑞峰國小陳泓霖、曾苡涵（指導老師劉庭妤、黃惠瑜）獲最佳禮儀風範獎。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣瑞里國小學童陳佳維（前排左二）

、林沐蓁（前排左三）與指導老師葉瓊玉（前排左一）分享得獎喜悅。（嘉義縣政府提供）

縣府農業處表示，小小茶藝師競賽的評分項目包含禮儀風範、茶湯表現、茶席布置、泡茶技巧、茶藝問答等，每組2人參賽，一位擔任主泡者，並搭配一位茶侶。比賽要在時間內完成茶席布置，再由主泡者依據茶葉特性控制沖泡時間，將沖泡好的茶湯分成4杯，由茶侶端給評審進行茶湯品評，最後抽籤進行機智問答，相當考驗參賽者臨場反應及對茶的認識。

太興國小學童表現亮眼，參加全國小小茶藝師競賽獲最佳茶湯表現獎。（嘉義縣政府提供）

農業處說，此次獲第一名的瑞里國小陳佳維、林沐蓁，受到高級茶藝師葉瓊玉指導，擺設茶席時，包含茶席大桌巾由師生利用校園落葉槌染而製，加上陳佳維自茶園撿回家收藏的枯木、多肉植物及雨鞋布置，象徵童年發生的趣聞回憶，具有巧思。

農業處表示，參賽的孩子都是自茶園中長大，從小耳濡目染，熟悉製茶、泡茶過程，再經過指導老師教導茶藝技巧與茶製程，讓孩子們融會貫通，種下地方茶區文化傳承的種子。

瑞峰國小獲得最佳禮儀風範獎。（嘉義縣政府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法