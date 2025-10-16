自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《八月，在我家》高雄場開演倒數 180分鐘撕開家庭真相

2025/10/16 14:18

綠光劇團世界劇場《八月，在我家》11月7日至9日將移師高雄衛武營。（記者黃佳琳攝）綠光劇團世界劇場《八月，在我家》11月7日至9日將移師高雄衛武營。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕綠光劇團世界劇場《八月，在我家》9月台北首演佳評如潮，叫好叫座一票難求，11月7日至9日將移師高雄衛武營。導演吳定謙說，《八月》用黑色幽默揭開難以癒合的家族傷口，熟悉的情境與對號入座的「家庭對話」，有時荒謬到忍不住哄堂大笑。

《八月，在我家》描述父親下落成謎後，三個女兒返家，面對母親掀起塵封多年的真相，姊妹們也卸下壓抑的沉默，家庭風暴一發不可收拾。這齣改編自普立茲得獎作品《August: Osage County》，綠光劇團睽違11年後再度重演，把家搬上舞台，一座「兩層樓剖面房子」觀眾宛如偷窺者，當愛與真相同桌，每個人都得面對難以逃避的凝視。

導演吳定謙攜手王琄、吳念真、姚坤君、顏嘉樂、鄧安寧、朱宏章、張丹瑋、梁正群、張晴、黃士勛、鄧雨忱、Miyaw Sika洪淳晨、王芝方等優秀的演員，在聲嘶力竭中宣洩劇中人的傷痛，在駭笑裡突顯事件的荒謬。

吳定謙說，這樣的寫實戲劇文本，用厚實的角色基底和劇情，喚醒觀眾對於原生家庭的省思，也許觀眾在觀劇過程中得到療癒和釋放，而舞台視覺保留寫實基調，還原台灣七零年代建築元素細節，台上的兩層樓剖面房子，讓你宛如偷窺鄰居吵架，真實的既視感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應