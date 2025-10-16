《八月，在我家》高雄場開演倒數 180分鐘撕開家庭真相

綠光劇團世界劇場《八月，在我家》11月7日至9日將移師高雄衛武營。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕綠光劇團世界劇場《八月，在我家》9月台北首演佳評如潮，叫好叫座一票難求，11月7日至9日將移師高雄衛武營。導演吳定謙說，《八月》用黑色幽默揭開難以癒合的家族傷口，熟悉的情境與對號入座的「家庭對話」，有時荒謬到忍不住哄堂大笑。

《八月，在我家》描述父親下落成謎後，三個女兒返家，面對母親掀起塵封多年的真相，姊妹們也卸下壓抑的沉默，家庭風暴一發不可收拾。這齣改編自普立茲得獎作品《August: Osage County》，綠光劇團睽違11年後再度重演，把家搬上舞台，一座「兩層樓剖面房子」觀眾宛如偷窺者，當愛與真相同桌，每個人都得面對難以逃避的凝視。

導演吳定謙攜手王琄、吳念真、姚坤君、顏嘉樂、鄧安寧、朱宏章、張丹瑋、梁正群、張晴、黃士勛、鄧雨忱、Miyaw Sika洪淳晨、王芝方等優秀的演員，在聲嘶力竭中宣洩劇中人的傷痛，在駭笑裡突顯事件的荒謬。

吳定謙說，這樣的寫實戲劇文本，用厚實的角色基底和劇情，喚醒觀眾對於原生家庭的省思，也許觀眾在觀劇過程中得到療癒和釋放，而舞台視覺保留寫實基調，還原台灣七零年代建築元素細節，台上的兩層樓剖面房子，讓你宛如偷窺鄰居吵架，真實的既視感。

