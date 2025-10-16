「小手牽大手」青年學子伴新北獨居長輩看京戲 傳承生命經驗

龍馬湖社區照顧關懷據點的獨居長輩到碧湖劇場觀賞《緣戲婆媳》，戲後和演員合影。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局關心獨居長輩的社會參與，與新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會合作，透過汐止區公所媒合及忠山里長吳國全牽線，帶領龍馬湖社區照顧關懷據點的獨居長輩，觀賞由國立台灣戲曲學院復興京劇團演出《緣戲婆媳》（又名《蘭梅記》），婆媳關係從衝突邁向和解的爆笑喜劇，長輩觀賞後心有戚戚焉。

協會理事長金克威表示，《緣戲婆媳》敘述長媳春蘭因婆婆的苛責與偏見被逐出家門，次媳冬梅則以機智與堅毅面對衝突，最終促成婆婆和長媳、次媳一家和解團圓。劇中2位主角性格迥異、表演身段層次分明，分別以青衣與花旦行當詮釋，對旦行的唱、念、做、打皆是極大考驗。

《緣戲婆媳》主要演員合影，中為復興劇團演員呂家男。（記者翁聿煌攝）

金克威提及，30年前祖母就是這樣大手牽著他的小手，走進各大劇場聽戲，戲後在回家的路上，2人總是開心地聊戲中唱功與故事情節，無形中忠孝節義的精神也在內心滋長。如今看到戲曲學院和國樂系青年學子在劇場外牽著長輩進入劇場，散場後也全程陪伴聊戲，交流生命經驗，並由專業攝影師留下珍貴的畫面，備感溫馨。

社會局副局長許秀能表示，花雅戲曲協會以「小手牽大手，一起去看戲」為精神，向市府申請創新性補助計畫，希望透過看戲讓長輩走出家門，增加社會參與，不僅重溫傳統戲劇的美學，也能與三五好友暢聊，促進身心健康。

