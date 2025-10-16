自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

傳統藝術《武旦家門：楊蓮英》新書出版 記錄武旦的傳承精神

2025/10/16 16:53

楊蓮英（左）兩度榮獲中國文藝獎章，2021年由台北市政府登錄為無形文化資產傳統表演藝術類「京劇」保存者，是京朝派武旦藝術在台灣傳續的代表人。（記者孫唯容攝）楊蓮英（左）兩度榮獲中國文藝獎章，2021年由台北市政府登錄為無形文化資產傳統表演藝術類「京劇」保存者，是京朝派武旦藝術在台灣傳續的代表人。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府文化局從2008年起推出「傳統藝術系列」叢書，為指定登錄之傳統藝術保存者進行生命史之撰述及出版工作，今（16）日文化局舉辦《武旦家門：楊蓮英》新書發表會，該書為本系列叢書第21本，由戲曲學者徐亞湘教授主持策畫與撰寫，透過大量田野訪談及資料蒐集，搭配逾兩百張的珍貴歷史圖像，記錄楊蓮英藝師精采的劇藝生涯，以及其傳承武旦行當的精神與態度。

台北市政府文化局從2008年起推出「傳統藝術系列」叢書，為指定登錄之傳統藝術保存者進行生命史之撰述及出版工作，今（16）日文化局舉辦《武旦家門：楊蓮英》新書發表會，該書為本系列叢書第21本。（記者孫唯容攝）台北市政府文化局從2008年起推出「傳統藝術系列」叢書，為指定登錄之傳統藝術保存者進行生命史之撰述及出版工作，今（16）日文化局舉辦《武旦家門：楊蓮英》新書發表會，該書為本系列叢書第21本。（記者孫唯容攝）

楊蓮英兩度榮獲中國文藝獎章，2021年由台北市政府登錄為無形文化資產傳統表演藝術類「京劇」保存者，是京朝派武旦藝術在台灣傳續的代表人。《武旦家門：楊蓮英》以台灣京劇武旦首席楊蓮英的人與藝出發，結合戲曲學者徐亞湘的戲劇史研究專長，譜寫出楊蓮英武旦生涯中的日常與非凡。全書分為26個單元，含納其家庭背景、小大鵬學戲、師承能戲、大鵬展藝、劇團生態、伶界風習、教學傳承、劇界觀察等。

楊蓮英自8歲入「小大鵬」學習京戲，於「大鵬戲劇職業學校」從北京「富連成」的蘇盛軾、中華戲曲專科學校的白玉薇二位名師學習武旦、旦行藝術，習得多齣失傳、冷門的武旦老戲，旁及刀馬旦及花旦戲。由於唱、打兼備，令楊蓮英得以武旦挑大樑，為武旦行當「打」出一片天。細數藝師劇藝生涯，楊蓮英前30年專精舞台表演，後30年致力戲曲教育，時時以傳承京劇武旦藝術為己命，至今仍活躍於梨園界，持續不斷薪傳京劇藝術，並擴及至歌仔戲、客家戲武旦教學，甚至跨界為舞蹈圈帶來京劇身段訓練。

近年楊蓮英老師在台灣戲曲學院復興京劇團傳習《奪太倉》一劇，是由蘇盛軾老師早期口傳心授，然而這齣戲自大鵬劇隊公演後便因武戲門檻高而40年未再上演。在使命感的驅使之下，因著登錄為台北市無形文化資產傳統表演藝術類京劇保存者的因緣際會，楊蓮英終於有機會將之傳承並呈現全本演出。當藝術圈跨界風潮盛行之際，她堅守武旦專業，也不斷地「跨界」傳授武旦技藝，她始終感懷著恩師，不遺餘力地傳授給下一代。

本書出版後，台北市文化局特別將全系列叢書電子化，提供民眾於國內數家電子書平台免費全文閱覽，實為傳藝佳音。新書出版後將陸續可於國家書店、五南網路書店及博客來、誠品網路書店等網路通路查詢選購。

