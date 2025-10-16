自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹市美術館與新竹州圖雙百年 推百年紀念郵票供珍藏

2025/10/16 16:16

新竹市市定古蹟美術館與新竹州圖今年適逢雙百年，文化局與新竹郵局合作，發行百年紀念郵票，值得愛郵人士珍藏。（記者洪美秀攝）新竹市市定古蹟美術館與新竹州圖今年適逢雙百年，文化局與新竹郵局合作，發行百年紀念郵票，值得愛郵人士珍藏。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市市定古蹟市役所（美術館）與新竹州圖書館今年皆滿100年，是竹市重要的雙百年古蹟建築，兩市定古蹟相距僅百來公尺，市府與新光集團持有的新竹州圖都陸續舉辦百週年慶祝與紀念活動，包括「100進行市」的古蹟市集活動等，其中文化局也與新竹郵局合作發行百年限定紀念郵戳與郵票，讓愛郵人士愛不釋手喜收藏。



文化局長王翔郁說，市役所美術館與新竹州圖今年都適逢百週年，美術館也舉辦系列活動，包括5月舉行的展覽《築跡永恆：新竹市役所的百年光影》，更在7月26、27日及9月20、21日與在地品牌「好好市集」舉辦特色文創市集，9月場次更結合全國古蹟日推出親子友善互動體驗與文化活動，且與新竹州圖書館（星巴克州圖門市）舉辦主題講座，讓市民走進美術館與州圖的歷史空間，認識與探索新竹的文化記憶與城市故事。

而市府也與新竹郵局合作，為新竹市役所與州圖書館量身打造百年限定紀念郵戳，讓喜愛集郵或想寄送明信片的市民愛不釋手，而發行的郵票也以美術館為背景，還可放在相框中擺放，成為具珍藏及有紀念意義的郵票。

文化局也邀請市民利用秋高氣爽的浪漫季節，探訪走讀市役所美術館和新竹州圖雙百年古蹟建築，感受竹市濃濃的文化與歷史底蘊，還可漫步在護城河畔，體驗竹塹文化古城風情。

