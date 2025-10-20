自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

別小看路邊這棵行道樹 季節交替可靠它守護

2025/10/20 18:00

多注意路邊行道樹，有很多有趣的知識在其中喔。（蔡以倫攝）多注意路邊行道樹，有很多有趣的知識在其中喔。（蔡以倫攝）

〔文／蔡以倫〕白千層是來自南洋的旅人，耐旱、耐鹽、抗風，在這座島嶼上扎根成蔭。原生於澳洲，日治初期從南洋引入台灣，成為校園、公園與綠帶常見樹種。

白千層樹皮柔軟而富彈性，層層剝落如海綿，因此得名「千層樹」。早年孩子們會撕下樹皮，在上頭寫字或用來擦拭，成為天然橡皮擦。秋冬枝梢綻放出如奶瓶刷般乳白色花穗，微風拂過，花影搖曳，葉間瀰漫著淡淡尤加利香氣──那是白千層獨有的呼吸節奏。

花與葉可提煉芳香精油，南洋慣稱玉樹油。含有高比例桉葉油醇，氣味清新透亮，具抗菌、消毒、防腐之效。南洋家庭幾乎人手一瓶，被視為驅蚊、止癢、提神萬用油，與台灣人熟悉的「白花油」可謂異曲同工。

換季時，在溫水中滴入數滴白千層精油泡腳，可舒緩疲憊與感冒；稀釋後噴灑環境，可淨化氣味、提振精神；搭配檸檬或迷迭香精油，製作天然噴霧，抗菌清新。也很適合融入手工皂、香氛膏或護手霜中，讓日常護理多一份自然守護。

白千層香氣，不如澳洲茶樹強烈，也不似綠花白千層溫潤，而是介於兩者間的清朗調性──既具潔淨之力，又帶著南國陽光的溫熱氣息。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應