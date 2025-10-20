自由電子報
藝文 > 即時

孩子躲在廁所玩手機 媽媽這招馬上反制

2025/10/20 09:00

（圖/swawa.com）（圖/swawa.com）

〔文／小葉〕兒子上廁所從來不鎖門，更正確的說法，應該是從來不關門的。

那天，兒子上廁所竟然鎖門，我覺得事有蹊翹，到房間查看家中備用手機，果不其然手機不見了。我敲了敲廁所門，兒子回應：「我在上廁所！」我問他有沒有拿手機，他非常快速本能回沒有。過了幾分鐘，我再度詢問他，手機有在裡面嗎？這次沒有聲音……又過了幾分鐘，「哥哥，你上很久囉。」「啊就還沒上完咩！」兒子不耐煩的回應。我和女兒對望了一下。「沒關係，我還有一招。」說完，我便起身關掉Wi-Fi機，然後告訴女兒，哥哥等會兒就會出來了。說時遲那時快，沒多久，我和女兒就聽到沖馬桶的聲音，那一刻我們忍不住哈哈大笑。

兒子走出廁所裝沒事，我也不多說，示意著女兒去打開Wi-Fi機。兒子繼續若無其事走到房間寫功課，女兒輕聲在我耳邊說：「哇！媽媽妳好厲害喔！」

面對家有國中生，不能硬碰硬，只能想方法跟他和平共處。只是後來的後遺症是，每當哥哥上廁所有點久，妹妹就會說：「要去把Wi-Fi機關掉嗎？」

