第9屆法藍瓷想像計畫成果PK 「RICE兒少教育團隊 × 台東大王國中」奪冠

「RICE兒少教育團隊 × 台東大王國中」獲得成果PK賽第1名。（法藍瓷提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕自2012年啟動、深耕台灣偏鄉美學教育的「法藍瓷想像計畫」，昨（15）日在華山1914文創園區舉行「第9屆教育成果展暨紀錄片首映會」，為鼓勵8組執行團隊，現場更舉辦成果PK賽，其中，「RICE兒少教育團隊 × 台東大王國中」以台東文化特色食物，前進台東四維夜市擺攤，從文化探索到商業企畫，打造融合地方並具創意的課程，深獲評審一致肯定，獲得第1名，獎金5萬元。「Malasudj × 台東土坂vusam實小」從以排灣族文化為靈感的陶藝創作課程獲第2名，獎金3萬元；第3名則由「消逝中的航線 × 桃園竹圍國中」、「Akokay!蘭島計畫 × 蘭嶼朗島國小」獲得，獎金1萬元。

「RICE兒少教育團隊」獲選團隊於現場展示精采成果。（法藍瓷提供）

「法藍瓷想像計畫」團隊表示，目前「法藍瓷想像計畫」已投入超過1,600萬元想像基金，支持近80組團隊實踐創意，陪伴上千位孩子以藝術想像未來。今年延續「代間共學、社區共好」核心精神，每隊補助25萬元，支持8組大學生團隊走進偏鄉與學校合作創意課程，攜手師生與社區，共創貼合在地文化脈絡的美感課程。本屆計畫最大特色，就是以「在地文化」為核心，並以「觀察實作」為方法，引導學生從田野帶出課程命題，從航海、星空、花磚、藍曬、木工、陶藝與影像科技出發，讓知識從文字化為創作，帶入真實生活，持續發揮影響力。

第9屆法藍瓷想像計畫教育成果展暨紀錄片首映會全體合影。（法藍瓷提供）

例如「同舟『貢』」記 × 新北貢寮國小」團隊打造的獨木舟、「Malasudj × 台東土坂vusam實小」團隊從排灣族文化展開一場以「部落天文」與「排灣族陶壺」為主題的旅行；「消逝中的航線 × 桃園竹圍國中」讓凋零的藝閣再現，都讓孩子理解：文化不是抽象名詞，而是可以被親手打造、被社區看見、被自己驕傲帶回家的「作品」。獲得PK賽第1名的「Rice兒少教育團隊 × 台東大王國中」團隊，帶著孩子們到夜市擺攤，在定價、成本、文案與陳列中理解商業思維；「972和平夢工廠 × 花蓮和平國小」與「藝職向前 × 新北尖山國中」團隊，在與長輩、職人、在地社群的合作裡，讓孩子練習傾聽與協力；分別於離島執行的「Akokay!蘭島計畫 × 蘭嶼朗島國小」與「浯界傳承–CAQ × 金門金鼎國小」，則以在地文化為經，藝術課程為緯，並藉由與當地組織、職人和青年志工的合作，交織出代間共學的支持網。

法藍瓷想像計畫發起人陳立恆說明，想像力最珍貴的價值，是把人彼此連起來，大學生前進偏鄉，傳承所學，與學校和社區一起解題，讓孩子在做中學，也在合作中看見自己能夠改變的力量，這份力量會在孩子心中發芽，成為面對未知的勇氣。他更承諾法藍瓷想像計畫將會持續執行下去，發揮「Pass it Forward」的精神。

